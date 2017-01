Havária maďarského autobusu: Štyria ťažko zranení sú stabizovaní

Hasiči prezerajú trosky autobusu po tragickej nehode neďaleko Verony 21. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 24. januára (TASR) - Stav štyroch ťažko zranených pri víkendovej havárii maďarského autobusu v Taliansku, ktorých doviezli z Verony do budapeštianskej vojenskej nemocnice, je stabilizovaný. Dvoch pacientov v kritickom stave nebolo možné prepraviť do vlasti a sú stále v opatere talianskych lekárov, informovala dnes maďarská komerčná televízia ATV.Talianske orgány začali s identifikáciou obetí na základe vzoriek DNA, ktoré odobrali pozostalým. Proces potrvá dva až tri dni. Zistenie príčiny tragickej nehody však potrvá dlhšie, uviedla ATV.Podľa maďarského denníka Bors ani jeden z vodičov autobusu haváriu neprežil. Jeden, ktorý vozidlo riadil, zomrel na mieste nehody, a druhý po prevoze do nemocnice. Obaja pochádzali z Békešskej Čaby a boli veľmi skúsenými vodičmi. Oficiálne však úrady smrť týchto mužov vo veku okolo 50 rokov ešte nepotvrdili.Maďarský autobus so žiakmi gymnázia, vracajúcimi sa z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval z doposiaľ neznámych príčin v piatok pred polnocou na diaľnici A4 pri talianskej Verone.Autobus po náraze do mostového piliera vyhorel do tla. Pri nehode zomrelo 16 ľudí. Jedného pasažiera udržiavajú v umelom spánku, dvaja sú v kritickom stave, desiati sú zranení ťažko a 13 ľahšie. Bez zranení vyviazlo 12 cestujúcich.