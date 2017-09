Havária vojenského lietadla v Kongu si vyžiadala 12 obetí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kinshasa 30. septembra (TASR) - Dvanásť členov posádky zahynulo dnes pri havárii vojenského transportného lietadla neďaleko Kinshasy, metropoly Konžskej demokratickej republiky (KDR). Informovala o tom agentúra Reuters.Lietadlo typu Antonov An-12 havarovalo hneď po štarte z medzinárodného letiska N'djili, ležiaceho zhruba 12 kilometrov východne od Kinshasy. Podľa ministra obrany KDR Crispina Atamu Tabeho prišlo o život všetkých 12 členov posádky.Podľa svedkov sa lietadlo, ktoré smerovalo do mesta Bukavu na východe krajiny, krátko pred pádom vznietilo. Podľa neoficiálnych zdrojov majú byť medzi obeťami aj cudzinci.Stroj dopadol do areálu neďaleko letiska, ktorý kontrolujú elitné jednotky konžskej armády. Nebolo pritom jasné, či zahynuli alebo boli zranené aj nejaké osoby nachádzajúce sa v areáli. Vojaci okolie miesta havárie uzavreli a nevpustili tam novinárov.Príčina havárie nebola bezprostredne známa. Podľa správ miestnych médií lietadlo začalo mať ihneď po štarte technické problémy a stratilo kontakt s riadiacou vežou.Letecké nešťastia sú v Konžskej demokratickej republike relatívne časté v dôsledku nedostatočných bezpečnostných štandardov. Letecké spoločnosti z KDR majú preto zakázané lietať do krajín EÚ.