Havária záchranárskeho vrtuľníka v Indonézii si vyžiadala osem životov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jakarta 3. júla (TASR) - Na hlavnom indonézskom ostrove Jáva havaroval v nedeľu záchranársky vrtuľník, ktorý mal evakuovať ľudí z oblasti ohrozenej vulkanickou erupciou. Zahynulo všetkých osem ľudí na palube, oznámila dnes agentúra AP.Helikoptéra typu Dauphin AS365 narazila do svahu hory Butak v okrese Temanggung v provincii Stredná Jáva. Na palube sa nachádzali štyria letci indonézskeho námorníctva a štyria záchranári.Vrtuľník havaroval len niekoľko minút pre cieľom letu, ktorým bola náhorná plošina Dieng. V tejto turisticky atraktívnej lokalite v nedeľu ráno začal eruptovať vulkanický kráter. Zranenia pritom utrpelo desať ľudí, ktorých previezli do nemocnice.Stroj mal pomôcť evakuovať návštevníkov a obyvateľov žijúcich v blízkosti krátera Sileri, ktorý začal náhle chrliť studenú lávu, bahno a popol až do výšky 50 metrov. V jeho blízkosti sa v tom čase nachádzalo asi 17 turistov.Príčiny havárie vrtuľníka objasní až ďalšie vyšetrovanie. Úrady ubezpečili, že stroj bol v dobrom technickom stave.