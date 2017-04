Havlovo letisko v Prahe zavádza nové pravidlá pre kontrolu batožín

Pohľad na terminál 2 s novým nápisom Letisko Václava Havla Praha na medzinárodnom letisku 5. októbra 2012 v Prahe. Foto: TASR/EPA Foto: TASR/EPA

Praha 27. apríla (TASR) - Od 15. mája zavádza Letisko Václava Havla Praha nové bezpečnostné opatrenie, tzv. ETD kontrolu. Po novom budú cestujúcim znova prehľadávať už odbavenú batožinu, ktorá mieri do batožinového priestoru, či sa v nej nenachádzajú výbušniny. Informoval o tom dnes český spravodajský portál Novinky.cz.Nové kontroly sa začnú od polovice mája na oboch letiskových termináloch. Bude to posledná príležitosť odhaliť, či sú v batožine nejaké výbušné látky.Pražské letisko tým reaguje na zvýšené riziko, že by niekto mohol chcieť do batožiny umiestniť výbušniny.Celý proces tejto kontroly bude prebiehať elektronicky. Pri príchode batožiny sa najprv načíta ceduľka batožiny a automaticky sa vpíše do vopred pripraveného formulára, povedal pre portál Novinky.cz manažér prevádzky bezpečnostnej kontroly Matěj Hrdoun.Pred otvorením batožiny sa vyhotovia jej fotografie a to isté aj na záver celého procesu, keď už bude skontrolovaná batožina znovu uzatvorená. Bude omotaná letiskovou páskou a pre cestujúceho bude vo vnútri batožiny pripravený list s oznámením o vykonaní kontroly.Letisko zároveň odporúča, aby pasažieri používali pri zabezpečení svojej batožiny špeciálne zámky, ktoré možno otvoriť bezpečnostným kľúčom (teda tzv. TSA zámky, označené znakom v tvare červeného diamantu), prípadne môžu využiť iné možnosti zabezpečenia, ako sú fólie či snímateľné obaly.Pri klasických alebo integrovaných zámkoch bez TSA totiž môže dôjsť pri otváraní k ich poškodeniu.