Hawkingovi fanúšikovia zablokovali stránku Univerzity v Cambridge

Britský fyzik, profesor Stephen Hawking. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 24. októbra (TASR) - Webovú stránku renomovanej Univerzity v Cambridge vyradili z činnosti početní záujemcovia, ktorí si chceli pozrieť si voľne prístupnú dizertačnú prácu svetoznámeho britského astrofyzika Stephena Hawkinga. S odvolaním sa na vyhlásenie univerzity o tom v utorok informovala agentúra DPA.Webová stránka padla v pondelok, teda hneď v prvý deň, ako univerzita bezplatne sprístupnila Hawkingovú dizertačnú prácu s názvom "Vlastnosti rozpínajúcich sa vesmírov" (Properties of Expanding Universes). Za menej ako 24 hodín si jeho 134-stranový dokument pozrelo viac ako 60.000 ľudí.komentoval 75-ročný Hawking sprístupnenie svojej práce, ktorú napísal ako 24-ročný.Po publikovaní jeho knihy "Stručná história času" (A Brief History of the Time) v roku 1988 sa Hawking preslávil po celom svete.Stephen Hawking, ktorý stále pracuje aj v dôchodkovom veku, trpí nevyliečiteľným nervovým motorickým ochorením. Z toho dôvodu sa vedec pohybuje len na invalidnom vozíku a komunikuje iba pomocou špeciálneho počítača.