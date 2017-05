Haydena previezli do Ceseny, hrozí mu operácia

Na archívnej snímke z 29. októbra 2006 americký motocyklista Nicky Hayden. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rimini 18. mája (TASR) - Amerického motocyklového pretekára Nickyho Haydena previezli do nemocnice v Cesene, kde bude pokračovať jeho liečba. Do úvahy prichádza aj operácia poranení hlavy a hrude, ktoré utrpel v stredu. V letovisku Riccione ho na bicykli zrazil osobný automobil, vo vážnom stave ho hospitalizovali v Rimini.Tridsaťpäťročný Hayden pôsobil v rokoch 2003 až 2015 v MotoGP, v 2006 zdolal v súboji o titul slávneho Taliana Valentina Rossiho. V sezónach 2016 a 2017 presedlal do svetového šampionátu Superbike, v nedeľu štartoval za tím Honda v Imole. Informoval o tom oficiálny web worldsbk.com.