Hazard bude prísnejšie regulovaný, rezort financií pripravil novelu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) - Od budúceho roka hráčov, ale najmä prevádzkovateľov hazardných hier, čakajú nové prísnejšie pravidlá. Počíta s tým novela zákona o hazardných hrách, ktorú Ministerstvo financií (MF) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Právna norma reaguje na najnovšie trendy digitalizácie, ktoré neobišli ani sektor hazardu. Zámerom je tiež zvýšiť ochranu spotrebiteľov.Návrh zákona sprísňuje podmienky prevádzkovania hazardných hier. Opätovne sa zníži dostupnosť hazardných hier, keďže dôjde k zvýšeniu minimálneho počtu prístrojov v jednej prevádzke. Od marca 2019 bude tento limit stanovený na minimálne 15 kusov. Po zvýšení minimálneho počtu prístrojov v herni z piatich na 12 kusov došlo od januára tohto roka k poklesu počtu prevádzok.Okrem toho v jednej herni už bude môcť byť len jeden prevádzkovateľ hazardných hier. Obmedzia sa tiež prevádzkové hodiny herní a obce dostanú možnosť počas nimi určených dní, najviac však dvanástich v jednom roku, zakázať niektoré druhy hazardných hier.Nová legislatívna úprava tiež rieši tzv. kvízomaty, ktoré budú považované za hazardné hry. Prevádzkovať ich tak bude možné len v herniach alebo kasínach. Ak sa tieto zariadenia umiestnia aj do iných priestorov, napríklad krčiem, zodpovednosť neponesie len prevádzkovateľ týchto prístrojov, ale aj samotný prevádzkovateľ pohostinstva alebo baru, ktorému bude hroziť odobratie živnosti.Najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša nová právna úprava, sú zamerané na online hazardné hry, kam sa presúva čoraz viac hráčov. Východiskom pri tvorbe novej legislatívy bolo podľa MF SR hlavne zohľadnenie technologického vývoja, ktorý za posledné roky výrazne ovplyvnil podobu hazardných hier. Rezort financií sa pri tvorbe zákona inšpiroval v európskych krajinách, napríklad Dánsku, Švédsku, Rumunsku alebo Českej republike, pričom dôraz kládol na posilnenie ochrany hráčov.Návrhom zákona sa vytvára nová štruktúra licencií. Po novom sa sprístupnia prevádzkovateľom hazardných hier licencie nielen na online stávkové hry, ale aj na internetové herne a kasína. Po získaní licencie sa na každého budú vzťahovať prísne pravidlá. A subjekty, ktoré doposiaľ neboli licencované, budú oproti súčasnosti na Slovensku platiť aj odvody. Blokácia webov nelicencovaných prevádzkovateľov hazardu bude aj naďalej prebiehať.K ďalšiemu zefektívneniu dozoru nad hazardom povedie vytvorenie špecializovanej inštitúcie, ktorej výhradnou kompetenciou bude regulácia v oblasti hazardných hier. Náklady na fungovanie inštitúcie návrh zákona prenáša z pliec daňových poplatníkov na prevádzkovateľov hazardných hier. Ministerstvo okrem toho navrhuje, aby boli všetky technické zariadenia využívané na prevádzkovanie hazardných hier pripojené na server prevádzkovateľa, čo umožní ich efektívnejšiu kontrolu, keďže k týmto dátam bude mať prístup aj štátny dozor.Všetky opatrenia prijaté v predošlej novele zákona, ktoré efektívne sprísnili reguláciu hazardných hier, ostávajú v platnosti. Napríklad hracie automaty aj naďalej nebudú môcť byť prevádzkované v krčmách alebo baroch, nemenia sa obmedzenia pre umiestnenie herní ani zákaz vstupu do herní pre osoby mladšie ako 18 rokov. Zákon tiež počíta so spustením registra vylúčených osôb, ktorým nebude umožnené hrať niektoré druhy hazardných hier.