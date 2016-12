Hazard vodiča: Riskantným únikom pred políciou ohrozoval seba aj iných

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. decembra (TASR) - Policajti v nočných hodinách zadržali vodiča (36), ktorý hazardoval so svojím životom, ako aj so životom iných účastníkov cestnej premávky a mimoriadne riskantnou jazdou unikal policajnej hliadke. Tá ho spozorovala krátko po 00.15 h na Račianskej ulici, kde sa s vozidlom BMW (EVČ-TT) dopustil v blízkosti Gaštanového hája priestupku proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke.Hliadka chcela vozidlo zastaviť a vodiča podrobiť kontrole. Ten však zrýchlil a vysokou rýchlosťou začal unikať v smere von z mesta. Za použitia svetelného a zvukového znamenia hliadka dávala pokyny na zastavenie, na ktoré vodič nereagoval, vozidlo otočil a v jazde vysokou rýchlosťou pokračoval v smere do mesta.Auto unikalo v smere na Nobelovu, Vajnorskú, Tomášikovu, Ružinovskú a Gagarinovu ulicu, pričom po celý čas vodič opakované výzvy policajnej hliadky ignoroval, nerešpektoval ich a mimoriadne rýchlou jazdou, jazdou v protismere, ako aj jazdou cez červenú signalizáciu ohrozoval seba a iných účastníkov cestnej premávky.Počas prenasledovania policajti použili varovné výstrely. V úseku križovatky ulíc Mierová a Hraničná vozidlu v jazde do zákazu vjazdu zabránila ďalšia policajná hliadka, ktorú vodič svojou jazdou ohrozil. Následne pokračoval v smere na Prievozskú ulicu, pričom v blízkosti križovatky Prievozská a Mlynské Nivy opäť vošiel do protismeru. Tam dostal šmyk, vozidlo odstavil na kraji vozovky a dal sa na útek.V tom mu ale zabránila hliadka, ktorá ho na mieste aj napriek jeho agresívnemu správaniu za použitia donucovacích prostriedkov zadržala a v súlade so zákonom obmedzila na osobnej slobode. Muž bol eskortovaný na príslušný útvar Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II. Ďalšie okolnosti tohto prípadu sú predmetom vyšetrovania.TASR informoval Michal Szeiff z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.