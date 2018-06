Hazard za polčas vybavil Egypt bez Salaha a preventívne striedal

Na archívnej snímke hráč Belgicka Eden Hazard. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 7. júna (TASR) - Belgická futbalová reprezentácia zvíťazila v stredajšom prípravnom zápase pred MS v Rusku nad ďalším účastníkom šampionátu Egyptom 3:0. Afrického tímu stále chýbal zranený útočník Mohamed Salah, čo sa na jeho výkone citeľne prejavilo.Hrdinom stretnutia na Štadióne kráľa Baudouina v Bruseli bol krídelník Eden Hazard. Jeho nebezpečnú strelu v 27. minúte vyrazil egyptský brankár len pred Romelua Lukakua a "červení diabli" sa ujali vedenia. V 38. minúte Hazard ľavačkou do protipohybu brankára zvýšil náskok svojho tímu po skvelej práci Yannicka Ferreiru Carrasca. Do druhého polčasu však už legionár Chelsea Londýn z preventívnych dôvodov nenastúpil. Egypťania totiž nehrali v "rukavičkách", čo Hazard pocítil na vlastnej koži už v prvej minúte zápasu, keď ho tvrdo fauloval Tarek Hamed a videl za to žltú kartu.vyhlásil Hazard. Triumf Belgicka spečatil v nadstavenom čase Marouane Fellaini.Kouč Belgicka Roberto Martinez vyzdvihol výkon stopéra Laurenta Cimana, ktorý je alternatívou k Thomasovi Vermaelenovi a momentálne zranenému Vincentovi Kompanymu.povedal Martinez o 32-ročnom zadákovi Los Angeles FC.Generálku na šampionát absolvujú Belgičania v pondelok 11. júna proti Kostarike. Prvý zápas na MS v Rusku odohrajú presne o týždeň (18. júna) proti Paname. Ďalšími súpermi tretieho tímu rebríčka FIFA sú v G-skupine reprezentácie Tuniska a Anglicka.