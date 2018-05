HB Reavis predstavuje Nové Apollo. Ružinovu prinesie nové príležitosti

Svetová architektúra v zóne Nové Nivy

Recyklácia a proces asanácie

BRATISLAVA 29. mája (WBN/PR) -Nové Apollo bude mať sedem podlaží s ôsmym ustúpeným, na zachovanie doterajšej svetlotechniky. To pre obyvateľov okolitých bytov znamená, že budú mať rovnako svetla ako doteraz. V podzemí vybuduje investor 484 parkovacích miest a pribudne aj veľký cyklistický hub.Vo vnútri budovy sa budú môcť užívatelia tešiť z otvoreného átria so stĺpovou kolonádou. Ambíciou je priniesť budovu, ktorá ponúkne najväčšie pôdorysy podlaží v regióne Strednej a východnej Európy, investor už teraz pracuje na riešeniach, ktoré samozrejme zachovajú logiku a efektivitu pohybu v priestore. Developer projektuje budovu tak, aby plne vyhovovala požiadavkám moderných nájomcov v Bratislave.Srdcom Nového Apolla bude zelené átrium, ktoré je, spolu s dobre prístupným a priestorovo štedrým cyklohubom a eventovým lobby, nositeľom myšlienky aktívneho životného štýlu, profesionálnej interakcie a inšpirácie. V dizajne najnovších londýnskych trendov prináša HB Reavis do Bratislavy nové kancelárske priestory s potenciálom zvýšenia produktivity a efektívnymi podlažiami."Nové Apollo vnímame ako nový projekt. Cieľom je Ružinovu priniesť miesto, kde sa bude ľuďom nielen dobre pracovať, ale aj príjemne tráviť čas. Vďaka kombinácií funkcií vznikne vstupná brána do štvrte Nové Nivy. Projekt samozrejme splní najmodernejšie požiadavky na prácu s priestorom. Samotná prestavba prejde všetkými krokmi – odstránením pôvodnej budovy, realizáciou nového riešenia a následný prenájom a správa budovy. Komplexný plán postupu prác zverejníme vo chvíli, kedy budú jasné všetky kroky a ich časový harmonogram po úspešnom absolvovaní celého povoľovacieho procesu," povedal Jakub Gossányi, šéf developmentu HB Reavis Slovakia.Odhadovaný termín začiatku búracích prác je plánovaný na koniec roka 2018, začiatok výstavby je plánovaný o rok neskôr, tj. koncom roka 2019, a dokončenie výstavby je odhadované na rok 2021, všetky termíny však závisia od priebehu a dĺžky povoľovacích a administratívnych procesov.HB Reavis prináša na Nové Nivy ďalšie uznávané architektonické štúdio. Na projekte Nové Apollo spolupracuje s londýnskymi Make Architects a slovenskými Siebert+Talaš.„Sme hrdí na to, že sme súčasťou projektu, ktorý stanovuje nové parametre v oblasti kancelárskych priestorov formou oživenia nových prístupov k tvorbe a príprave stavby,“ vyjadril sa k projektu Roman Talaš zo štúdia Siebert+Talaš.Architektonické štúdio Make Architects je britskou firmou s mnohými oceneniami, ktorú v roku 2004 založil Ken Shuttleworth – bývalý partner v spoločnosti Foster + Partners. Make Architects sú dobre známi výzvami, ktoré kladú konvenciám a špičkovým dizajnom. Štúdio medzinárodne uznávané za ikonický a nadčasový dizajn.HB Reavis nahliada na možnosti asanácie budovy tak, aby čo najmenej zaťažil životné prostredie. Recyklovať tak bude napr. sklo, kovy, sadrokartóny alebo betón. Zároveň sa pozerá aj na možné opätovné využitie prvkov, ako je napríklad betón, ktorý sa dá rozdrviť a použiť na stavbu chodníkov.