HBP: Návrh SaS nerieši základné podmienky kvality života v regióne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (TASR) - Návrh opozičnej strany SaS zamestnať časť baníkov v novej automobilke Jaguar Land Rover (JLR) nerieši základné podmienky kvality života v regióne, ani kvalitu života dotknutých zamestnancov. Uviedla to Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) v reakcii na dnešný brífing SaS.Predseda SaS Richard Sulík za účasti poslancov Národnej rady SR Karla Galeka a Renáty Kaščákovej dnes na brífingu povedal, že vláda nerieši problémy baníkov, ale majiteľov baní. SaS preto ponúka hornej Nitre budúcnosť- pre zamestnanie baníkov v Nitre SaS navrhuje železničné spojenie z Prievidze do Nitry tzv. Jaguar Expres.reagovala na SaS Siváková.Transformáciou regiónu, postupným prechodom a diverzifikáciou zamestnanosti na hornej Nitre po vyťažení zásob uhlia, so zreteľom na spravodlivé riešenie a zachovanie kvality života v regióne, sa podľa nej systémovo zaoberá Úrad vlády SR, za účasti zástupcov Európskej komisie, Ministerstva hospodárstva SR a HBP.Podľa Sivákovej sa z času na čas objavujú názory odborníkov, že baníkov treba zamestnať v turistickom ruchu, pri zatepľovaní budov, najnovšie v automobilke v Nitre, vzdialenej od Prievidze približne 80 kilometrov, pritom cestná infraštruktúra okresu Prievidza nevytvára takéto možnosti.zdôraznila tlačová hovorkyňa HBP.Podľa Sulíkových slov sapoznamenala Siváková.Uznesenie vlády SR o využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektrickej energie do roku 2030 podľa nej stále platí.povedala.Informovala, že z domáceho hnedého uhlia sa v ENO v roku 2016 vyrobilo 7 % elektrickej energie Slovenska, čo je asi 1,3 terawatthodín (TWh) elektrickej energie. Za rovnaké obdobie sa zo zahraničia (Poľska, Česka) doviezlo 1,7 TWh.podčiarkla.Predseda SaS dnes taktiež povedal, že dotácie na ťažbu uhlia vyhovujú len šéfovi HBP Petrovi Čičmancovi a predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorý podľa Sulíka z dotácií na baníctvo berie úplatky.dodala Siváková.