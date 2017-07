HBP odmieta tvrdenia Kúpeľov Bojnice:Sú nepravdivé a manipulujú mienku

Uhlie, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prievidza 11. júla (TASR) - Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) odmietajú všetky tvrdenia vedenia Kúpeľov Bojnice, nakoľko sú nepravdivé, účelovo manipulujú verejnú mienku a poškodzujú obchodné meno spoločnosti. Uviedla to dnes tlačová hovorkyňa HBP Adriana Siváková v reakcii na vyjadrenia kúpeľov ohľadom podozrenia na zneužívanie dominantného postavenia baní na trhu. Kúpele Bojnice v tejto súvislosti v pondelok (10.7.) podali podnet aj na Protimonopolný úrad (PMÚ) SR.vyhlásila Siváková.To, že domáce hnedé uhlie a lignit má na slovenskom trhu s fosílnymi palivami monopol, respektíve dominantné postavenie je podľa jej tvrdenia vymyslená dezinformácia.ozrejmila.Siváková ďalej konkretizovala, že z hnedého uhlia sa v Elektrárni Nováky (ENO) za rok 2016 vyrobilo sedem percent elektrickej energie Slovenska, čo je cca 1,3 Twh, pričom za rovnaké obdobie sa zo zahraničia (Poľska, Česka) doviezlo 1,7 TWh elektriny.doplnila.zdôraznila ďalej Siváková. Ťažba uhlia v 12. poli ťažobného úseku Nováky, ako tvrdí, nemôže a nebude mať vplyv na bojnické liečivé vody.Podľa baní to má dokazovať vzdialenosť uhoľného sloja od zdrojov termálnych vôd, ktorá bude tri až päť kilometrov, tiež to, že Novácku kotlinu, v ktorej sa ťaží uhlie, oddeľuje od liečivých prameňov na kopci tzv. Bojnickej kryhy Malomagurský zlom.dodala Siváková, čo podľa nej potvrdili v minulosti i viaceré stanoviská odborníkov. Obdobne sa vyjadrilo pred časom i Ministerstvo životného prostredia SR. Reagovalo tak na rozklady voči jeho rozhodnutiu o povolení ťažby, ktorý podali i bojnické kúpele.V podnete, ktorý Kúpele Bojnice v pondelok podali na PMÚ SR, upozornili na podozrenia, že HBP zneužívajú svoju pozíciu na trhu a, pričom elektrinu z tohto uhlia preplácajú všetci slovenskí občania. Rozširovanie ťažby môže podľa nich navyše vážne existenciu samotných kúpeľov aj turistického ruchu v regióne.povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ bojnických kúpeľov Slavomír Eliaš. V podaní na PMÚ SR kúpele ďalej okrem iného skonštatovali, že HBP má dominantný podiel na trhu domáceho uhlia, viac ako 94 %, čo potvrdzuje aj ich výročná správa. V porovnaní s ôsmimi európskymi krajinami cena predávaného uhlia HBP tiež podľa nich výrazne prevyšuje priemery v okolitých krajinách.