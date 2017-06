HBP: Odmietame diskreditačnú kampaň voči baniam, ohrozuje 11.000 miest

Na snímke zľava predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo Jaroslav Šinák, vedúci právnik akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) Milan Minárik a predseda dozornej rady a riaditeľ pre stratégiu a vonkajšie vzťahy HBP Rastislav Januščák počas tlačovej konferencie spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) na tému Ako nezodpovední politici ohrozujú 11 000 pracovných miest na Hornej Nitre. V Bratislave 1. júna 2017. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júna (TASR) - Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) odmietajú byť súčasťou politického boja na Slovensku. Uviedli to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave predstavitelia HBP - predseda jej dozornej rady Rastislav Januščák, vedúci právnik Milan Minárik, ako aj predseda predstavenstva spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) Jaroslav Šinák.Neopodstatnené útoky predstaviteľov niektorých politických strán za posledné mesiace vníma podľa nich HBP akozdôraznil Januščák.Mimoriadne zarážajúce a nezodpovedné je podľa neho to, že sa k takýmto politikom pridala aj nezaradená poslankyňa Národnej rady SR a primátorka Prievidze Katarína Macháčková, ktorá sa podľa nich postavila do boja proti najväčšiemu zamestnávateľovi nielen vo svojom meste, ale v celom Trenčianskom samosprávnom kraji.upozornil Januščák.Predstavitelia HBP predpokladajú, že Macháčkovej kroky sú súčasťou sporu vedenia mesta Prievidza so spoločnosťou PTH, ktorú spoločne s mestom vlastnia (HBP má 49-% podiel).vyhlásil Januščák.Podľa Šináka vedenie Prievidze nemá zrejme záujem o rozvoj PTH, čo potvrdilo svojim návrhom na zníženie základného imania, čo by malo za následok odčerpanie finančných prostriedkov zo spoločnosti.konštatoval. Podľa neho je dôležité, aby prostriedky zostali v PTH a investovali sa do rekonštrukcie, obnovy technologických zariadení a rozvoja spoločnosti.vyčíslil Januščák.Pripomenul, že len pred niekoľkými dňami Krajská prokuratúra v Trenčíne zamietla trestné oznámenie opozičnej strany SaS na neznámeho páchateľa kvôli prevádzkovému pokusu HBP na treťom bloku elektrárne v Novákoch (ENO3).doplnil Januščák. Ubezpečil, že zariadenie prevádzkového pokusu je už v súčasnosti demontované.Predseda dozornej rady HBP zároveň poznamenal, že v roku 2015 podpora formou doplatku pre elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia dosiahla 94 miliónov eur.dodal.