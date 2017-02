HBP ostro odmietajú tvrdenia o vyšetrovaní výbuchu v Handlovej

Ilustračná snímka Foto: TASR/Alexandra Moštková Ilustračná snímka Foto: TASR/Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 7. februára (TASR)- Vyšetrovanie mimoriadnej udalosti, ku ktorej došlo 10. augusta 2009 na ťažobnom úseku Baňa Handlová, bolo právoplatne skončené. Zo záverov vykonaného dokazovania neboli zistené také pochybenia banskej organizácie, ktoré by zapríčinili jej vznik. Tvrdenia poslankyne SaS Anny Zemanovej považujú Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) za nehoráznu lož a ostro ich odmietajú. Banská akciová spoločnosť to uviedla v reakcii na dnešné vyjadrenia poslankyne liberálov o tom, že vyšetrovanie požiaru a následného výbuchu v bani bolo sfalšované."Nakoľko však vo veci prebieha ešte trestné súdne konanie voči konkrétnym zamestnancom, aj s ohľadom na tieto osoby, je predčasné a nenáležité sa vyjadrovať k ich prípadnej trestnej zodpovednosti," uviedla ďalej v reakcii tlačová hovorkyňa HBP Adriana Siváková.Doplnila, že aj napriek tomu, že pani poslankyňa Zemanová nikdy nenavštívila banské pracoviská spoločnosti, nevyšetrovala túto tragickú mimoriadnu udalosť, nie je odborníkom v danej oblasti, nemá problém verejne a bez dôkazov kohokoľvek obviniť. "Jej vyjadrenia považujeme za nehoráznu lož, ktorou sa neštíti vytĺkať politický kapitál aj z takej citlivej témy, akou je tragická smrť 20 baníkov. Pani poslankyňa zrejme opomenula, že pri vyšetrovaní príčin banského nešťastia bolo spracovaných viacero znaleckých posudkov uznávaných odborníkov na banskú prevádzku, a to nielen zo Slovenska. Žiadny z nich však nedospel k záverom, ktoré uvádza pani Zemanová," zdôraznila. HBP preto podľa svojej tlačovej hovorkyne ostro odmietajú tvrdenia poslankyne SaS, ktorých jediným cieľom je, ako tvrdí, zámerne poškodiť dobré meno spoločnosti, voči ktorej už dlhodobo, spolu so svojimi straníckymi kolegami, vedie nenávistnú kampaň.Zemanová počas dnešnej rozpravy k novele zákona o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe tvrdila, že vyšetrovanie výbuchu v Handlovej bolo sfalšované. Za tým má podľa nej stáť predseda Hlavného banského úradu (HBÚ) Peter Kúkelčík, ktorý má nadštandardné vzťahy so šéfom HBP Petrom Čičmancom napojeným na Smer-SD a premiéra Roberta Fica. "Je tu snaha ututlať skutočné príčiny zbytočnej smrti 20 baníkov pri tragédii v Bani Handlová v roku 2009," uviedla Zemanová s tým, že vychádza z listu, ktorý dostala ona a zrejme aj ďalší poslanci.Podľa poslankyne obvinili z banského nešťastia prírodu, za tragédiu ale podľa nej nenesie vinu príroda, ale porušovanie predpisov, nedodržanie pracovných postupov a technických noriem a nedostatočne zaistená bezpečnosť pri práci. Príčiny úmrtia zamestnancov, ktoré boli uvedené v odbornom posudku, ako ďalej vysvetľovala Zemanová, boli účelovo pozmenené z dôvodu zamlčania skutočných príčin nešťastia. V žiadnej správe, ako uviedla, napríklad nefiguruje, že zamestnanci boli mŕtvi ešte pred výbuchom. "Avšak existuje dostatok svedkov, ktorí to vedia dokázať. Zistenia komisie, ktorá pozostávala z pracovníkov Hlavného banského úradu Vladimíra Tejbusa, Antonína Baffiho a Vladimíra Bubelíniho, sa na verejnosť nikdy nedostali," zdôraznila. Zariadiť to mal podľa jej slov práve riaditeľ HBÚ.