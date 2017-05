HC Košice počítajú aj s útočníkom Marekom Hovorkom

Na snímke útočník Marek Hovorka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Košice 26. mája (TASR) - Slovenský hokejista Marek Hovorka by sa mal stať ďalšou posilou HC Košice. Skúsený útočník má v týchto dňoch individuálnu prípravu, no tréner "oceliarov" Milan Jančuška s ním počíta po nástupe na ľad. Informovala o tom stránka hokej.sk.Hráči košického A-mužstva sa v jarnom období venujú "suchej" príprave na novú sezónu.uviedol pre hokej.sk Jančuška. Kormidelník ambiciózneho tímu je rád, že už má k dispozícii základnú os kádra.poznamenal.Hovorka prišiel do košického klubu už pred sezónou 2016/2017. Napokon však odohral iba prípravné zápasy a zápasy v Lige majstrov, po ktorých z klubu odišiel. Krátko na to sa upísal MsHK Žilina a v drese "vlkov" zažil individuálne aj tímovo vydarenú sezónu. Odohral v nej celkovo 64 zápasov, v ktorých strelil 28 gólov a pridal 46 asistencií. V tíme vedenom Jančuškom bol lídrom a skúsený kormidelník po príchode do Košíc netajil, že by rád angažoval dvojicu hráčov zo žilinského tímu. Košičania najskôr spečatili príchod obrancu Václava Čížeka a podľa vyjadrení Jančušku bude druhým hráčom práve Hovorka.