Heath zostal na tróne, na Mr. Olympia získal siedmy titul

Výsledky Mr. Olympia 2017:

Open:

1. Phil Heath (USA)*,

2. Mamdouh Elssbiay (Egypt)*,

3. William Bonac (Hol.)*,

4. Dexter Jackson*,

5. Shawn Rhoden*,

6. Roelly Winklaar (všetci USA),

7. Nathan De Asha (Veľ. Brit.),

8. Brandon Curry (USA).



do 212 libier:

1. James Lewis*,

2. Ahmad Ashkanani*,

3. Jose Raymond*,

4. David Henry*,

5. Derek Lunsford*,

6. Milan Šádek (ČR)



Figure olympia:

1. Cydney Gillonová, Latorya Wattsová,

3. Candice Lewis-Carterová (všetky USA), ...

13. Adela ONDREJOVIČOVÁ (SR)



*kvalifikoval sa na Mr. Olympia 2017



Prehľad víťazov Mr. Olympia od r. 2000:



2000-2005: Ronnie Coleman



2006-2007: Jay Cutler



2008: Dexter Jackson



2009-2010: Jay Cutler



2011-2017: Phil Heath

Las Vegas 18. septembra (TASR) - Americký kulturista Phil Heath sa stal víťazom 53. ročníka najprestížnejšej súťaže Mr. Olympia. Je to pre neho už siedme víťazstvo, čím sa v počte titulov vyrovnal legendárnemu Arnoldovi Schwarzeneggerovi. K dotiahnutiu sa rekordérov Lee Haneyho a Ronnieho Colemana mu tak chýba už iba jeden triumf.Heathova víťazná séria trvá od roku 2011 a siedmym triumfom ju natiahol aj napriek veľmi dobrej forme najväčších konkurentov. Víťaz získal finančnú prémiu 400.000 dolárov, druhý v poradí rovnú polovicu. Heatha dekoroval známy herec Dwayne "The Rock" Johnson.Víťaznú sériu natiahol aj James "Flex" Lewis, ktorý v kategórii do 212 libier získal šiesty triumf. Podobne ako v Open kategórii, aj v "dvestodvanástke" si prvá pätica zabezpečila kvalifikáciu na budúcoročnú Olympiu. Tesne za prvou päticou sa umiestnil 28-ročný český kulturista Milan Šádek.Slovensko malo zastúpenie v ženskej kategórii Figure olympia. Bodyfitneska Adela Ondrejovičová sa v nej umiestnila na veľmi dobrom 13. mieste, čím si však o jednu priečku zhoršila vlaňajšie umiestnenie.