Heatley vysúdil od bývalého agenta 6,5 milióna dolárov

Dany Heatley Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 9. augusta (TASR) - Bývalý hviezdny útočník hokejovej NHL Dany Heatley sa po dlhšom čase dostal na titulky zámorských médií. Tridsaťšesťročný hokejista vyhral súdny proces so svojím bývalým agentom a obchodným poradcom Staceym McAlpineom. Ten ho podľa súdu úmyselne priviedol k nevýhodným investíciám do nehnuteľností, za čo musia jeho firmy Presidential Suites a Waterfront Developments Heatleymu zaplatiť dokopy 6,5 milióna dolárov.Bývalý dvojnásobný 50-gólový strelec zažaloval McAlpinea a jeho rodičov v roku 2012. Kanadský hokejista na základe zlých rád investoval podľa portálu fanragsports.com 11 miliónov dolárov a sľuby o tom, že investície sa vrátia, sa nikdy nenaplnili.Heatley hral v NHL v rokoch 2001 až 2016. V dresoch Atlanty Thrashers, Ottawy Senators, San Jose Sharks, Minnesoty Wild a Anaheimu Ducks odohral 869 zápasov v základnej časti a pripísal si 791 bodov (372+419). Najviac žiaril v drese Ottawy, s ktorou si v roku 2007 zahral vo finále Stanleyho pohára.