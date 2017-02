HECHTBERGER: Slováci držia cez 30 miliárd vo veciach, ktoré nezarábajú

Petr Hechtberger z portálu expertnainvestovanie.sk. Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Bratislava 2. februára (TASR) - Stále platí, že Slováci sú skôr konzervatívni investori. Na klasických produktoch ako sú sporiace účty, termínované vklady, ktoré sú často úročené len desatinami percenta, stále držia viac ako 30 miliárd eur. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal Petr Hechtberger z portálu expertnainvestovanie.sk.zdôraznil Hechtberger s tým, že za minulý rok výrazne rástli investície do nehnuteľností. Nebolo to však len z úspor domácností.vysvetlil Hechtberger.Rastúce investovanie do nehnuteľností na Slovensku potvrdzujú aj údaje Národnej banky Slovenska (NBS). Priemerná cena nehnuteľností na bývanie na Slovensku v 4. štvrťroku 2016 vzrástla na 1304 eur za štvorcový meter . Oproti predchádzajúcemu kvartálu tak stúpla o 0,7 % a medziročne o 5,8 %. Aktuálna priemerná cena bytov je podľa centrálnej banky stále o zhruba 5 % nižšia, ako jej historické maximum z polovice roka 2008. Cena päťizbových bytov však už svoje maximum koncom minulého roka prekonala. Priemerná cena domov je oproti jej historicky najvyššej hodnote o viac než 16 % nižšia.Podľa Hechtbergera kúpa bytu ako investícia je rizikovejšia.uviedol Hechtberger s tým, že bezpečnejšie môže byť investovanie do rastúceho trhu nehnuteľností prostredníctvom realitných fondov.dodal Hechtberger.