Hegemónia Juventusu trvá, Allegri: Vždy sme zachovali rozvahu

Na archívnej snímke Massimiliano Allegri. Tréner Juventus Turín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Turín 14. mája (TASR) - Rekordné siedmev sérii vyšperkované štvrtým double za sebou. Futbalisti Juventusu Turín opäť nemajú na Apeninskom polostrove konkurenciu, výber trénera Massimiliana Allegriho spečatil zisk rekordného 34. majstrovského titulu po remíze v nedeľňajšom dueli predposledného 37. kola Serie A na ihrisku AS Rím 0:0. Na čele tabuľky majúnedostihnuteľný náskok štyroch bodov na druhý SSC Neapol, ktorý zdolal Sampdoriu Janov 2:0.Fanúšikoviamajú ešte jeden dôležitý dôvod na radosť, ich tréner zostane na lavičke piemontského klubu aj v budúcej sezóne, hoci ho eminentne chceli najmä Arsenal Londýn či Paríž St. Germain.citovala Allegriho agentúra AP.V nedeľu satešil z titulu na rovnakom štadióne, na ktorom minulý týždeň po prevalcovaní AC Miláno 4:0 vyhral 13-krát aj Coppa Italia. Allegri po oboch zápasoch žiaril šťastím." povedal po zápase s AS 50-ročný kouč.Juventus zareagoval fantasticky na fakt, že ho Neapol pred necelým mesiacom vo vzájomnom súboji zdolal 1:0 a dotiahol sa na jediný bod. Výber kouča Maurizia Sarriho s kapitánom Marekom Hamšíkom mal v záverečných štyroch kolách o trošku ľahšie vyžrebovanie a zdalo sa, že môže obhajcu detronizovať. A zlomiť tak dlhé čakanie na titul od čias legendárneho Diega Armanda Maradonu. Ale tím s kapitánom a brankárom Gianluigi Buffonom, ktorý sa stal prvým mužom v Taliansku s deviatimi majstrovskými titulmi, zachoval pokoj a dokázal v kritickej chvíli všetko zvládnuť.dodal Allegri.uviedol tréner AS Eusebio Di Francesco, ktorého tím už mal istú účasť v LM pred zápasom.