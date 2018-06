Heger tvrdí, že OĽaNO nemá problém zverejniť všetkých svojich členov

Na snímke poslanec NR SR Eduard Heger. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 3. júna (TASR) – Opozičné OĽaNO nemá problém zverejniť všetkých členov svojho hnutia, ak to urobia aj ostatné politické strany. Uviedol to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike poslanec NR SR Eduard Heger (OĽaNO).Poslanec potvrdil, že hnutie OĽaNO má 13 členov.poznamenal.Poslanec NR SR Jaroslav Paška (SNS) tvrdí, že vo fungovaní politických strán je vidieť veľa problémov.povedal Paška. Heger potvrdil, že OĽaNO vidí problémy, ktoré sa týkajú fungovania politických strán.povedal Heger, ktorý si myslí, že je za tým vo veľkej miere politika. Ako doplnil, na druhej strane vítajú túto diskusiu, pretože "dlhodobo poukazujeme na problémy, že existujú politické nominácie. Vítame to a zapojíme sa do diskusie".Podľa Pašku sa je potrebné pozrieť aj na sídla politických strán.objasnil. Heger uviedol, že OĽaNO sa peniaze snaží využívať efektívne, ide napríklad o parlamentnú prácu, kde ide okolo 30.000 eur mesačne.skonštatoval s tým, že keď strana dostane financie, tak si nemusí okamžite kupovať budovy.Poslanci NR SR sa počas diskusie dotkli aj novely zákona, ktorou chcú poslanci SNS a Smeru-SD zaviesť limity na členov pre strany kandidujúce vo voľbách do Národnej rady SR a Európskeho parlamentu.povedal Paška. Podotkol, že okrem štatutára by tam mal byť aj kolektívny orgán. Okrem toho chcú, aby fungoval aj kontrolný orgán. Podľa Hegera je tento zákon nedostatočný.vyhlásil.Paška si myslí, že je potrebné vniesť väčšiu transparentnosť do nakladania s finančnými prostriedkami v politických stranách. Ako doplnil, transakcie by sa mali viesť cez štátny účet.poznamenal poslanec opozičného hnutia. Zároveň tvrdí, že OĽaNO chce, nech zverejňuje každá politická strana všetky svoje zmluvy na internete. Okrem toho chcú, aby sa zverejňovali všetci členovia strán. Ako tretiu podmienku Heger uviedol, žePodľa Pašku, ak bude záujem zo strany politických strán sprísniť fungovanie, tak s tým nemajú problém.