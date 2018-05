Heger vyzval ministra Kažimíra, aby stiahol zákon o dani z poistenia

Na archívnej snímke poslanec Eduard Heger (OĽaNO). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 16. mája (TASR) – Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) by mal podľa poslanca opozičného hnutia OĽaNO Eduarda Hegera stiahnuť z rokovania parlamentu návrh zákona o dani z poistenia. Poslanec k tomu vyzval šéfa rezortu financií v rámci rozpravy v parlamente k návrhu tohto zákona. Právna norma totiž bude podľa Hegera trestať zodpovedných.argumentoval poslanec.Návrh zákona má zaviesť do praxe novú daň z poistenia. Má byť v jednotnej osempercentnej sadzbe a dotkne sa všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia vozidiel. Nová poistná daň má nahradiť v súčasnosti platný poistný odvod.Heger však apeloval na ministra Kažimíra, aby nedovolil siahnuť na peňaženky zodpovedných ľudí pre 35 miliónov eur ročne, ktoré má daň priniesť do rozpočtu.dodal poslanec.Podobný názor mal aj poslanec SaS Peter Osuský, podľa ktorého je toto tá menej vhodná forma na naplnenie kasy ministra financií. Jeho kolegyňa zo strany Jana Kiššová tak zdôraznila, že SaS za tento návrh zákona nezahlasuje.Právnu normu kritizoval aj predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Pripomenul, že medziročne stúpajú ceny potravín a tiež aj energií a teraz štát ešte potrebuje vybrať na daniach 35 miliónov eur. Kritizoval vládu, že na jednej strane rozdáva ľuďom cez sociálne balíčky 600 miliónov eur, ale na druhej strane takto tie peniaze od nich vyberá späť.