Heitman upravuje administratívne budovy aj pre cyklistov

Bratislava 19. októbra (OTS) - Dôvodom je čoraz väčší záujem ľudí o dochádzanie do práce bicyklom. Podľa prieskumu spokojnosti nájomníkov majiteľa budov spoločnosti Heitman už každý desiaty zamestnanec jazdí do práce na bicykli.uviedla. Niektorí nájomníci s veľkým počtom fanúšikov cyklistiky sa dokonca pravidelne zúčastňujú na celoslovenskej súťaži tímov Do práce na bicykli (DPNB).Na základe prieskumu spoločnosť Heitman za ostatný rok investovala do nových parkovacích možností pre cyklistov. Novépre bicykle vznikli napríklad v podzemnej garáži. V budove rovnako pribudli na prízemí bloku B sprchy a šatne, ktoré môžu cyklisti využiť pred prácou.dodalaNájomníci aj návštevnícizase môžu na rýchle zaparkovanie svojich dvojnohých tátošov využívať stojany pred budovou a napojiť sa vďakana mestské cyklistické chodníčky pri Sade Janka Kráľa. Všetky informácie o cyklotrasách v okolí Aupark Tower si môžu nadšenci bicyklovania vyhľadať aj na dotykovom infokiosku v lobby budovy. Novinkou je ajopravy dvojkolesových tátošov.Budovy Aupark Tower a BBC5 aj za podporovanie ekologickej dopravy do práce získali vlani ekologický certifikát