Hekeri napadli státisíce účtov klientov talianskej banky Unicredit

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 26. júla (TASR) - Najväčšia talianska banka UniCredit oznámila, že za posledných 10 mesiacov napadli hekeri približne 400.000 účtov jej talianskych klientov. To je najväčší hekerský útok, aký kedy veľká talianska banka zaznamenala. Ku kľúčovým údajom, ako sú heslá, sa však hekeri nedostali, dodala UniCredit.oznámila bankadodala UniCredit v oficiálnom vyhlásení.Banka oznámila, že žiadne z údajov, ku ktorým sa hekeri dostali, neumožňujú uskutočnenie neautorizovaných finančných transakcií. Je však možné, že sa dostali k niektorým ďalším osobným údajom a k IBAN, čo je medzinárodný formát čísla účtu. Zatiaľ sa nevie, kto za útokom stál.Hekerom sa podarilo dostať do systému prostredníctvom externého komerčného partnera, ktorého UniCredit neidentifikovala. Neuviedla ani to, kedy sa o prvom útoku dozvedela.UniCredit ubezpečila, že prijala všetky nevyhnutné opatrenia, aby k podobným udalostiam v budúcnosti nedochádzalo a zároveň upozornila orgány činné v trestnom konaní.