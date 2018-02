Helen Mirren sa predstaví v horore inšpirovanom skutočnými udalosťami

Na archívnej snímke Helen Mirren Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. februára (TASR) - Winchester: Sídlo démonov je názov americko-austrálskeho hororu, v ktorom sa aj divákom na Slovensku predstaví oscarová herečka Helen Mirren. Film inšpirovaný skutočným udalosťami v najstrašidelnejšom dome histórie nakrútili tvorcovia Jigsaw (2017), bratia Michael a Peter Spierigovci.Dejiskom desivého príbehu je sídlo rodiny Winchesterovcov, postavené v Kalifornii v USA. Je vraj postavené na tenkej hranici nášho pozemského sveta a samotného pekla, kde sa duchovia a démon zjavujú už takmer 150 rokov. Okná, za ktorými je stena, dvere otvárajúce sa do prázdna, schody, ktoré nikam nevedú, tajné chodby, stĺpy postavené hore nohami, labyrint miestností. Obrovské sídlo Winchesterovcov ťaží hrôzostrašná atmosféra i história. Jeho stavba prebiehala nepretržite 38 rokov, sedem dní v týždni, 24 hodín denne. Akákoľvek prestávka mala strašné následky.Chodbami sídla sa na prelome storočí zakráda tajomná postava celá v čiernom, nikto nesmie vidieť, čo sa skrýva pod jej čiernym závojom. Nie je ale démon, je to lady Sarah Winchester. Vdova a dedička zbrojárskeho impéria Winchesterovcov, ktorých pušky pomohli dobyť Ameriku a zabili tisíce ľudí. Ľudia, ich prekliatie a duchovia teraz rodinu prenasledujú na každom kroku. Duchovia, ktorých na našom svete drží iba ich neuspokojená túžba po pomste. Jediná šanca, ako ich upokojiť, je stavať pre nich sídlo. A tak vystrašená, posadnutá a prekliata lady Winchester stavia dom zasvätený duchom a démonom. Stavia zámok, väzenie a bludisko v jednom, zatiaľ čo tí najstrašnejší zo všadeprítomných démonov sa stále snažia vyrovnať si s Winchesterovcami svoje hrozné účty.Hororový žáner a desivé zvraty dopĺňa i neopakovateľná a temná viktoriánska atmosféra, kostýmy a výprava. V ďalších úlohách sa predstavia Jason Clarke, Sarah Snook, Angus Sampson, Laura Brent.Film prináša do slovenskej kinodistribúcie od 1. marca Bontonfilm.