Helena Vondráčková nahrala hymnu pre rozprávkový festival v Nemecku

Česká speváčka Helena Vondráčková

Bratislava 21. augusta (TASR) – Speváčka Helena Vondráčková v jubilejnom roku, keď oslávila 70. narodeniny, nahrala hymnu Kommt mit ins Märchenland pre 1. Medzinárodný filmový festival rozprávok - Internationales Märchenfilmfestival Fabulix. Ten prebehne od 23. do 27. augusta v saskom meste Annaberg-Buchholz. Fabulix je zároveň prvým filmovým festivalom v Európe s vlastnou festivalovou hymnou.povedala pre médiá Vondráčková, ktorá na festivale vystúpi 25. augusta v rámci koncertu Rozprávkové melódie letnej noci.uviedol Albrecht, ktorý je nielen nemeckým textárom a manažérom Vondráčkovej, ale textuje do nemčiny aj piesne pre Karla Gotta.Na festivale, ktorý je prvým svojho druhu v Európe, si budú môcť návštevníci mimo iného prezrieť originály kostýmov a rekvizít z filmových rozprávok Štúdia Barrandov, vrátane filmov Tri oriešky pre Popolušku alebo Šialene smutná princezná. Vondráčková túto výstavu 24. augusta popoludní slávnostne otvorí a spolu s ďalšími osobnosťami z Nemecka prestrihne pásku do Festhalle.Z českých hviezd príde do Nemecka aj Pavel Trávníček, ktorého v nemecky hovoriacich krajinách veľmi dobre poznajú z rozprávky Tri oriešky pre Popolušku. Nebudú chýbať ani režisér Karel Janák, herci Patrik Děrgel a Eva Josefíková z rozprávky Korunný princ.Na festivale návštevníkov čaká 78 filmových premietaní a viac ako 150 sprievodných akcií. Z domácich hostí festivalu to budú legendárny šoumaster a spevák Michael Schanze, speváčka Ella Endlich a herec Rolf Hoppe, kráľ z filmu Tri oriešky pre Popolušku, ktorý si prevezme Cenu za celoživotné dielo. Otvorenia sa zúčastní aj predseda vlády Freistaat Sachsen Stanislaw Tillich s manželkou.TASR informoval Luboš Procházka, PR manažér speváčky Heleny Vondráčkovej.