Helena Vondráčková oslávila životné jubileum koncertom na Karlštejne

Praha 26. júna (TASR) - Populárna česká speváčka Helena Vondráčková oslávila 70. narodeniny koncertom na hrade Karlštejn. Na veľkolepej oslave jej blahoželali priatelia, kolegovia, nechýbala speváčka Jitka Zelenková či manželka zosnulého Waldemara Matušku - Olga, ktorá pricestovala až z amerického štátu Florida.Napriek tomu však stálica československej scény populárnej hudby zažila podľa informácií internetového vydania denníka Blesk v sobotu večer veľké sklamanie, pretože na oslave chýbal jej brat, skladateľ Jiří Vondráček.Ten má už dlhší čas problém so sestriným súkromným životom a navyše bol v inkriminovanom čase na festivale Porta v stredočeských Řevniciach, takže k jeho očakávanému zmiereniu so sestrou nedošlo ani pri jej životnom jubileu."Bude ma mrzieť, ak mi nezablahoželá. My sme jedna veľká rodina a to je vždy veľmi bolestivé, ak sa niekto v nej rozkmotrí," cituje Blesk speváčkine slová.Ešte pred koncertom na Karlštejne však speváčke zavolal jej kolega Karel Gott, aby spoločne s manželkou Ivanou zablahoželali jubilantke. Karel mi pri tom zaspieval do telefónu: "Helenka má narozeniny a my máme přání jediný," pochválila sa oslávenkyňa a dodala, že ju Karel Gott veľmi potešil.V rovnakom čase ponúkla verejnoprávna Česká televízia záznam nedávneho koncertu Vondráčkovej z Boby centra v Brne, ktorý bol akousi ouvertúrou osláv speváčkinho životného jubilea.V Bratislave by Helena Vondráčková mala vystúpiť na galakoncerte pri príležitosti 70. narodenín 21. októbra, a to na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, kde by medzi gratulantmi nemali chýbať ani Karel Gott, formácia Fragile, Sisa Sklovská či Vašo Patejdl.