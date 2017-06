Helena Vondráčková vydá k jubileu kompiláciu Diamantová kolekciu

Česká speváčka Helena Vondráčková. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 5. júna (TASR) – Česká spevácka diva Helena Vondráčková vydá k životnému jubileu kompiláciu Diamantová kolekcia. Komplet piatich tematických albumov ponúkne 105 piesní, medzi nimi deväť nových nahrávok. Speváčka oslávi 24. júna sedemdesiate narodeniny.Diamantová kolekcia Heleny Vondráčkovej je doposiaľ najrozsiahlejším výberom piesní interpretky, ktorej nezameniteľný hlas sprevádza v Česku i na Slovensku už niekoľko generácií. Súbor 5CD vydáva Supraphon pri príležitosti jej životného jubilea a týmto mapuje jej dlhú a neobyčajnú kariéru.Helena Vondráčková je medzinárodne najúspešnejšou českou speváčkou a bezpochyby jednou z našich najuniverzálnejších speváčok v tom najlepšom slova zmysle. Počas svojej kariéry naspievala 1500 skladieb, vydala 62 sólových albumov pre český trh a ďalších 18 pre zahraničie, vrátane troch LP pre Japonsko. Pre televíziu natočila nespočetne veľa hudobných recitálov a zábavných relácií. Jej piesne zazneli v mnohých filmoch a seriáloch, známe sú rozprávka Šíleně smutná princezna, obľúbená Noc na Karlštejně alebo komédia storočia S tebou mě baví svět.V poslednom období robí radosť i najmenším divákom, pre ktorých nadabovala niekoľko animovaných rozprávok. V Heleninom repertoári nájdeme tanečné piesne, popové balady, štandardy, ale i piesne ovplyvnené folkom, jazzom alebo šansónovo ladené skladby ako na jej nedávno vydanom albume Dávno vím svý.Heleninmu spevu tlieskali diváci na piatich kontinentoch. Vystupovala v najznámejších koncertných halách (Carnegie Hall v New Yorku, parížska Olympia) či na festivaloch s mnohotisícovým publikom od Brazílie až po Japonsko.Zvláštnu kapitolu kariéry speváčky tvoria muzikály. Od začiatku deväťdesiatych rokov zažiarila v niekoľkých svetových i českých inscenáciách, či už to bola Fantine (Les Miserables), Dolly Leviová (Hello, Dolly!), Donna Sheridanová (Mamma Mia!), Grizabella (Cats) alebo Evelýna (Baron Prášil), za ktorú získala širšiu nomináciu na cenu Thálie. Aj v tomto roku na tomto pomyselnom zozname pribudne nová položka - Kráľovná Anna (Muž se železnou maskou).Každé z piatich CD predstavuje speváčku v inej hudobnej polohe. Počiatky jej kariéry s piesňami z rokov šesťdesiatych pripomenie prvý disk. Na druhom sú najslávnejšie duetá s partnermi speváckymi aj hereckými. Tretí disk vzdáva poctu fenomenálnemu textárovi Zdeňkovi Borovcovi, ktorý pre Helenu napísal viac ako 160 piesňových textov. Na štvrtom disku sa Helena predstavuje ako interpretka muzikálových a filmových melódií a piaty disk obsahuje výber piesní z celej jej umeleckej dráhy.Popularita Heleny Vondráčkovej ďaleko presahuje hranice Českej republiky. Jej nesporný talent a vysoká profesionalita z nej robí výnimočnú osobnosť hudobnej scény, čo dokazuje aj táto Diamantová kolekcia, ktorá vychádza 16. júna.TASR informovala Adriána Čahojová, marketingová a PR manažérka vydavateľstva Supraphon pre Slovenskú republiku.