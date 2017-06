Helena Vondráčková zaspieva v Bratislave srdcovky z Mamma Mia!

Na snímke česká speváčka Helena Vondráčková. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 2. júna (TASR) - Helena Vondráčková, jedna z hlavných predstaviteliek českej verzie úspešného svetového muzikálu Mamma Mia! má k veľkým hitom skupiny ABBA výnimočný vzťah.uviedla pre médiá speváčka.Presvedčiť sa o tom diváci môžu na slovenskej premiére českej verzie muzikálu Mamma Mia! v dvoch predstaveniach v sobotu 10. júna na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. V podaní českých muzikálových hviezd zaznejú veľké hity autorskej dvojice Benny Andersson a Björn Ulvaeus - Super Trouper, Chiquitita, Money, Money, Money, The Winner Takes It All, I Have A Dream, Our Last Summer, Dancing Queen, Mamma Mia a ďalšie - s textami Adama Nováka, v réžii Antonína Procházku na veľkolepej scéne so živým orchestrom.Príbeh muzikálu Mamma Mia! je o odvahe realizovať svoje sny o láske, priateľstve, rodine a o význame minulosti pre šťastie do budúcnosti. Odohráva sa na malom gréckom ostrove, rozohrajú a zaspievajú ho veľké české muzikálové hviezdy, medzi ktorými budú aj traja Slováci.V úlohe Lisy sa predstaví mladá rodáčka z Púchova Alžbeta Bartošová, ktorú pre český muzikál objavil Michal David. Postavu Peppera stvárni Peter Pecha, ktorý sa do muzikálu v Česku dostal po štúdiu na ZUŠ Gbely a JAMU v Brne. Tretím Slovákom v obsadení je Bratislavčan Laco Hudec Šubrt, ktorý zaspieva v postave Eddieho. Trojicu starých kamarátok a bývalých pop star Donnu, Rossie a Tanyu stvárnia Helena Vondáčková, Hana Křížková a Radka Fišarová. Troch možných otcov Sophie - Sama, Harryho a Billa budú hrať a spievať Bronislav Kotiš, Pavel Vítek a Oldřich Kříž. Mladý pár Sophie a Sky, ktorý sa chystá na svadbu, stvárnia Ivana Korolová a Tomáš Smička. V úlohe Sophiinej družičky Ali sa predstaví Vendula Příhodová.Muzikál Mamma Mia!, ktorý je známy aj z úspešného filmu z roku 2008 s Meryl Streep, Pierceom Brosnanom, Colinom Firthom, Stellanom Skarsgardom, Amandou Seyfried či Juliou Walters, sa v českej verzii predstaví v dvoch exkluzívnych predstaveniach 10. júna o 14. a 19. h na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.Informáciu TASR poskytol PR manažér predstavenia Rado Mešša.