Hellas Verona je druhým postupujúcim do najvyššej talianskej súťaže

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 19. mája (TASR) - Hellas Verona sa vrátil do najvyššej talianskej futbalovej súťaže hneď v prvej sezóne po zostupe. Mužstvo hralo bez gólov vo štvrtkovom záverečnom stretnutí Serie B na pôde Ceseny a obsadilo priamu postupovú druhú priečku za víťazným klubom Spal.Rovnaký počet 74 bodov nazbieralo aj tretie Frosinone, ale v prospech Hellasu hovorila bilancia zo vzájomných zápasov. Okrem Frosinone zabojujú v play off o poslednú miestenku do Serie A aj Perugia, Benevento, Cittadella, Carpi a Spezia. Informovala o tom agentúra AP.