Helmuta Kohla pochovajú na cintoríne v meste Speyer

Ľudia sa zapisujú do kondolenčnej knihy na počesť zosnulého bývalého nemeckého kancelára Helmuta Kohla Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 20. júna (TASR) - Bývalý nemecký kancelár Helmut Kohl, ktorý zomrel 16. júna vo veku 87 rokov, nájde v súlade so svojim želaním miesto posledného odpočinku na cintoríne v Speyeri v spolkovej krajine Porýnie-Falcko, a nie v rodinnom hrobe v Ludwigshafene.Pre tlačovú agentúru DPA to dnes uviedol jeho dlhoročný blízky spolupracovník, niekdajší šéfredaktor denníka Bild Kai Diekmann, po konzultáciách s vdovou po zosnulom Maike Kohlovou-Richterovou.Podľa jeho slov sa Kohl rozhodol pre tento variant spoločne s manželkou v lete 2015, keď sa jeho zdravotný stav opäť zhoršil. Rozhodnutie zrejme súviselo s jeho úzkym vzťahom so Speyerom a tamojšou Katedrálou Panny Márie a sv. Štefana, ktorý v ňom pretrvával už od detstva.Kohlovu prvú manželku Hannelore, ktorá spáchala v roku 2001 samovraždu v dôsledku utrpenia kvôli bolestivej alergii na svetlo, pochovali v rodinnom hrobe v Ludwigshafene.Plánovaný európsky smútočný obrad, ktorým Európska únia vzdá poctu zosnulému dlhoročnému nemeckému exkancelárovi, by sa mal uskutočniť 1. júla v Štrasburgu, informovalo ministerstvo vnútra v Berlíne.Na pôde EP by podľa informácií denníka Süddeutsche Zdeitung mali na obrade vystúpiť nielen francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecká spolková kancleárka Angela Merkelová a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, ale aj niekdajší Kohlovi politickí partneri - napríklad prezident USA Bill Clinton alebo bývalý španielsky premiér Felipe González.Po akomsi- prvým svojho druhu v dejinách EÚ, ktorého iniciátorom bol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, by Kohlovu rakvu mali prepraviť zo sídelného mesta EP loďou po Rýne na zádušnú omšu, ktorej dejiskom bude spomínaná katedrála v meste Speyer. Tu je naplánovaná aj rozlúčka so zosnulým s vojenskými poctami.