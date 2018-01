Henkel Slovensko je Najzamestnávateľ roka

Výsledky dokazujú, že zamestnanci spoločnosti Henkel sú na prácu pre svoju firmu hrdí

O spoločnosti Henkel

Víťazi boli vyhlásení počas oficiálneho galavečera RecruitRank Awards 2017 a Najzamestnávateľ 2017. Ocenenie pre Henkel Slovensko prevzal prezident spoločnosti a riaditeľ bratislavského Centra zdieľaných služieb Christian Schulz.„Spätná väzba je pre nás dôležitá. Zakladáme si na otvorenej diskusii s našimi zamestnancami vo všetkých aspektoch ich práce – od pracovného prostredia a benefitov cez flexibilitu práce až po medzinárodné pracovné príležitosti. Dávame si na tom záležať a očividne sa to vypláca," odpovedal Christian Schulz na otázku, ako sa spoločnosti podarilo dosiahnuť tento úspech.Anketa umožňuje verejnosti hlasovať za spoločnosti, ktoré sú schopné prilákať najlepších ľudí na Slovensku prostredníctvom férového prístupu k zamestnancom a pracovného prostredia, ktoré vytvárajú. Aj keď je Henkel Slovensko z hľadiska počtu zamestnancov deviate najväčšie centrum zdieľaných služieb na Slovensku, ľudia si ho zvolili za víťaza v kategórii pred konkurentmi s omnoho vyšším počtom zamestnancov. Na druhom mieste sa umiestnila firma Johnson Controls International, s. r. o., a na treťom skončila spoločnosť Adient Slovakia, s. r. o.Spoločnosť Henkel Slovensko zaviedla v uplynulom roku nové benefity za účelom zlepšenia rovnováhy medzi prácou a osobným životom jej zamestnancov. Okrem nových, flexibilnejších pracovných podmienok, ako napríklad práca z domu či dni voľna navyše, môžu zamestnanci využívať aj škôlku priamo v priestoroch firmy. Spoločnosť má taktiež dlhoročnú tradíciu aktivít spoločenskej zodpovednosti a firemného dobrovoľníctva. Jedným z najobľúbenejších programov zamestnancov sú Šampióni udržateľnosti. Program prepája dobrovoľníkov z radov zamestnancov, ktorí učia žiakov o udržateľnosti – jednej zo základných hodnôt spoločnosti Henkel. Zamestnanci tak môžu urobiť počas pracovného času. Zamestnávateľ ich motivuje, aby sa vrátili do svojej školy, navštívili svojich učiteľov a žiakov inšpirovali počas interaktívnej hodiny o ochrane životného prostredia.Slovenská pobočka firmy Henkel vznikla na Slovensku už v roku 1991 a dnes zamestnáva viac ako 1 700 ľudí. Z toho 1 500 pracuje pre bratislavské Centrum zdieľaných služieb (SSC), ktoré od svojho vzniku v roku 2006 narástlo na celosvetovo najväčšie SSC v rámci skupiny Henkel. SSC Bratislava poskytuje odborné služby dcérskym spoločnostiam Henklu na všetkých kontinentoch."Vďaka patrí našim zamestnancom, bez ktorých by to nebolo možné. Som veľmi rád, že tu môžem stáť v mene každého jedného z nich s vedomím, že Henkel Slovensko je jedno z najlepších miest na prácu na Slovensku," dodal Christian Schulz.Pre kompletné výsledky ankety vo všetkých kategóriách kliknite SEM Spoločnosť Henkel pôsobí celosvetovo s vyrovnaným a diverzifikovaným portfóliom produktov. Vďaka silným značkám, inováciám a technológiám zastáva Henkel vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. V oblasti lepidiel je Henkel divízia Adhesive Technologies celosvetovým lídrom na trhu v rámci všetkých priemyselných segmentov. V oblastiach Laundry & Home Care a Beauty Care je Henkel na vedúcich pozíciách na viacerých trhoch a v kategóriách vo svete. Spoločnosť bola založená v roku 1876 a má za sebou viac než 140 úspešných rokov. V účtovnom roku 2016 dosiahla obrat vo výške 18,7 mld. eur a upravený prevádzkový zisk vo výške 3,2 mld. eur. Tri najvýznamnejšie značky, jednotlivých divízií – Loctite, Schwarzkopf a Persil – spolu vygenerovali tržby v hodnote viac než 6 miliárd eur. Henkel zamestnáva viac než 50 000 ľudí po celom svete, ktorí spolu tvoria zanietený a veľmi rôznorodý tím, spájaný dôslednou firemnou kultúrou, spoločným záujmom vytvárať trvalo udržateľnú hodnotu, ako aj zdieľaním spoločných hodnôt. Ako uznávaný líder v oblasti udržateľnosti je Henkel na popredných priečkach v mnohých medzinárodných indexoch a hodnoteniach. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú evidované v indexe DAX na nemeckej burze cenných papierov.Na Slovensku pôsobí Henkel vo všetkých troch strategických oblastiach už od roku 1991. Henkel Slovensko predáva viac ako 50 značiek a dnes zamestnáva viac ako 1 600 pracovníkov.