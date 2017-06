Henry Seely si dal pred 135 rokmi patentovať elektrickú žehličku

Ilustračné foto elektrospotrebiča Foto: FOTO TASR - Svätopluk Písecký Foto: FOTO TASR - Svätopluk Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Bratislava 6. júna (TASR) – Od zaregistrovania patentu elektrickej žehličky amerického vynálezcu Henryho Seelyho uplynie v utorok 6. júna 135 rokov.Dal si ju patentovať 6. júna 1882 v Spojených štátoch amerických (USA) ako "elektrický žehlič" a zaregistrovaná je pod číslom U.S. Patent no. 259.054.Žehlička je v bežnom ponímaní malé elektrické zariadenie používané na vyhladzovanie tkanín pomocou tepla.Pred zavedením elektriny sa používali akumulačné alebo uhoľné žehličky. V prípade akumulačnej žehličky sa jednalo o masívny kus kovu s držadlom, ktorý sa nahrieval na sporáku. Uhoľná žehlička bola v podstate jednoduchá kovová skrinka, do ktorej sa nasypalo rozžeravené uhlie. Žehlenie bola vždy namáhavá práca, ktorá sa za každého počasia konala vo vyhrievanom prostredí.S príchodom elektrickej žehličky sa žehlenie neobyčajne uľahčilo, ale len v domácnostiach, ktoré sa mohli pochváliť rozvodom elektriny. Vo väčšej miere sa elektrické žehličky rozšírili až po prvej svetovej vojne. Začiatkom 50. rokov 20. storočia sa začali používať naparovacie žehličky a tento vynález sa neustále vylepšuje.