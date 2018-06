Henryho pamiatku, ktorý zomrel po útoku Juraja H. v Bratislave, si uctia vo viacerých mestách

BANSKÁ BYSTRICA 5. júna – Banskobystričania si uctia pamiatku Henryho z Filipín, ktorého 26. mája brutálne napadol útočník v Bratislave. Ľudia v Banskej Bystrici majú zároveň možnosť svojou účasťou ukázať, že v demokracii nie je priestor pre násilie a extrémizmus.



Ako agentúru SITA informovala koordinátorka platformy Nie v našom meste Martina Strmeňová, vzdať hold Henryho odvahe môžu všetci v stredu 6. júna o 17:00 pri morovom stĺpe na Námestí SNP v Banskej Bystrici. V ten istý deň si uctia pamiatku obete aj v Bratislave, Košiciach a Prahe.

Motívy spomienkového stretnutia

Brutálny útok Juraja H. na Henryho Johna Serafica Acorda prišiel potom, čo sa Henry zastal svojich kolegýň, ktoré Juraj obťažoval.„Henry sa stal obeťou brutality človeka, ale aj atmosféry v našej krajine, ktorú vrcholoví politici dlhodobo sýtia nenávisťou, predsudkami a konšpiráciami. V krajine, kde je normálne správať sa voči ženám sexisticky, kde stále zápasíme s účinnou pomocou pre ženy, ktoré boli vystavené násiliu a kde sebavedomie extrémistov rastie, pretože časť z nich sedí aj v parlamente, je nevyhnutné, aby sa ľudia odvážne postavili za ľudskosť a toleranciu. Slovensko sa len nedávno zobudilo do dňa, v ktorom sme sa dozvedeli o brutálnej vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a dnes čelíme ďalšej vražde, ktorej obeťou je slušný a odvážny Henry z Filipín. Nezabudnime na jeho konanie, pretože tak ako on by mal konať každý z nás,“ priblížila motívy spomienkového stretnutia Strmeňová.

Henry údajne bránil dve ženy

V sobotu 26. mája v skorých ranných hodinách došlo na Obchodnej ulici v Bratislave k incidentu medzi dvoma mužmi, ktorý sa skončil fyzickým napadnutím jedného z nich, Filipínčana Henryho Johna Seraficu Acordu. Ten podľa medializovaných informácií bránil dve ženy, ktoré obťažoval 28-ročný Juraj H. z Dunajskej Stredy.Napadnutý muž utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho okamžitý prevoz do nemocnice. Napadnutý Filipínčan následkom zranení v nemocnici zomrel. Policajný vyšetrovateľ prekvalifikoval vec na zločin zabitia. V prípade dokázania viny hrozí Jurajovi H. trest sedem až 12 rokov väzenia.Tichú manifestáciu v Banskej Bystrici organizuje platforma Nie v našom meste, ktorá vznikla pôvodne ako reakcia na víťazstvo Mariana Kotlebu vo voľbách do Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2013. Od tej doby funguje ako neformálne združenie aktivistov a organizácií, ktorým záleží na rozvoji slobody, tolerancie a ľudských práv v Banskej Bystrici.