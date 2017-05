Herci a olympionici vytvoria jeden tím

Foto: MISIA06 Foto: MISIA06

Zoznam potvrdených jazdcov

1. Nikita Slovák - režisér

2. Sajfa - moderátor

3. Marcel Forgáč - moderátor

4. Kvetka Horváthová - moderátorka

5. Martin Chynoranský - moderátor

6. Erika Barkolová - moderátorka

7. Katka Jesenská - moderátorka

8. Lucia Hablovičová – moderátorka, modelka

9. Babsy Heribanová Jagušák - moderátorka

10. Ludwig Bagin - moderátor

11. Anka Šišková - herečka

12. Danica Jurčová - herečka

13. Marián Labuda ml. - herec

14. Milka Minichová - herečka

15. Lukáš Dóza - herec

16. Jana Wagnerová - herečka

17. Lujza Garajová Schrameková - herečka

18. Eňa Podzámska - herečka

19. Karin Haydu - herečka Eva Sakálová - herečka

20. Lucia Hurajová - herečka

21. Robo Jakab - herec

22. Martin Mňahončák - herec

23. Zuzka Vačková - herečka

24. Janka Lieskovská – herečka

25. Eva Sakálová – herečka

26. Tomáš Majláth - herec

27. Gejza Dezorz – režisér, dokumentarista

28. Vladimír Grežo – riaditeľ BKIS

29. Mária Vaškovičová - producentka

30. Michelle Galo - výtvarníčka

31. Veronika Lučeničová Gabčová - výtvarníčka

32. Jana Galaxia Brisudová - sochárka

33. Jaro Bekr – tanečník, choreograf

34. Iveta Tkáčová – tanečníčka, vedúca RSD Company

35. Anna Repková - speváčka

36. Robo Papp - spevák

37. Matěj Vávra - spevák

38. Linda Ballová – operná speváčka

39. Andrea Zimányiová - speváčka

40. Otto Kollman – spevák, architekt

41. Vladis - raper

42. Martin Valihora - hudobník

43. Šorty - hudobník

44. Soňa Štefková - modelka

45. MVDr. Vladimír Pagáč – veterinárny lekár

46. Martin Korbelič – šéfkuchár

47. Monika Ščevovichová - novinárka

48. Radovan Bránik – bloger, novinár

49. Zuzka Rehák Štefečeková – strelkyňa, dvojnásobná strieborná medailistka na OH

50. Matej Beňuš – singlkanoista, strieborný na OH

51. Veronika Vadovičová – strelkyňa, trojnásobná držiteľka zlatej medaily z Paralympijských hier

52. Hokejové „Svište“ - Martin Feherváry – kapitán hokejovej reprezentácie do 18 rokov, Jonáš Hosťovecký, Viliam Šeliga, Matúš Juriga

53. Jany Landl – osobný tréner

54. Martin Šmahel – fitnes tréner



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (OTS) - V jedinečnom projekte, ktorý vytvoril režisér Miloš Forman a na Slovensku ho už šiestykrát realizuje jeho slovenský kolega Nikita Slovák, sa stretne vyše päťdesiat známych osobností. Všetci sa na jeden deň premenia na špeciálnych cyklokuriérov, ktorých si môže objednať ktokoľvek. Každý, kto si zavolá niektorého z kuriérov, si kúpi certifikát, a tak prispeje na pomoc niektorému z chorých detí.Projekt MISIA sa koná už šiestykrát a pravidelne sa v nej objavuje David Koller, Martin Valihora, Robo Papp, Robo Jakab, či Lucia Hablovičová. Tento rok sa do tímu pridali ďalšie známe tváre. Herečka Anka Šišková, šéfkuchár Martin Korbelič, herečka a stand up komička Lujza a ďalší. Sajfa sa Misie zúčastnil už v minulosti a doručoval zásielky na najvzdialenejšie miesta. Momentálne si lieči zranenie ramena, a tak pomôže rozdeľovať jazdy kuriérom a preberať objednávky na dispečingu.Tento rok sa k tímu hercov, spevákov, moderátorov pripojili aj olympionici. Matej Beňuš strieborný olympionik, 6-násobný majster sveta, Zuzana Rehák Štefečeková dvojnásobná strieborná olympionička v športovej streľbe a majsterka sveta, Veronika Vadovičová, najúspešnejšia slovenská zdravotne postihnutá strelkyňa (3 zlaté, 1 strieborná a 1 bronzová medaila). Okrem ostrieľaných úspešných športovcov sa k Misii 06 pridali aj hokejisti – kapitán reprezentácie do 18 rokov Martin Feherváry a ďalšie „svište“ Jonáš Hosťovecký, Viliam Šeliga a Matúš Juriga.Cyklokuriérov si môže objednať každý z bratislavskej lokality. V minulých ročníkoch si dokonca firmy posielali kuriérov navzájom a aj takto sa zapojili do Misie a pomohli chorým deťom. Tento rok pripravili organizátori aj možnosť zakúpiť si certifikát priamo v mieste dispečingu, kde bude stálicou Sajfa. Počas dňa sa tu väčšina cyklistov aj zastaví na občerstvenie a na odovzdanie vyzbieraných peňazí. Objednávky sa prijímajú cez facebookovú stránku Misie a presne týždeň pred Misiou sa spustí objednávanie prostredníctvom telefónov.Telefóny Misie: 0901 771 100, 0901 771 122, 0901 771 133Facebook stránka Misie: Misia – osobnosti kuriérmi