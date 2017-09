Herec a obľúbený šíriteľ humoru Ivan Tuli Vojtek oslavuje narodeniny

Na snímke herec Ivan Tuli Vojtek (Markus Kolkocký) počas ukážky z muzikálu "Obchod na korze". Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Dunajská Streda/Bratislava 8. septembra (TASR) – Herec a komik Ivan Vojtek je verejnosti známy z divadelných javísk aj z televíznych obrazoviek. V piatok 8. septembra bude mať 55 rokov.Počas svojej hereckej kariéry stvárnil Ivan Vojtek mnoho dramatických postáv, no najviac vynikol v komediálnych úlohách.Narodil sa 8. septembra 1962 v Dunajskej Strede ako najmladší z troch bratov. Po maturite na gymnáziu v rodisku študoval na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave u profesora Karola L. Zachara.Prvé angažmán (1984-1991) získal v nitrianskom Divadle Andreja Bagara (DAB), kde sa stal dvorným hercom režiséra Jozefa Bednárika. V rokoch 1991-1998 bol Vojtek členom činohry Divadla Nová scéna v Bratislave. Hercom na voľnej nohe bol v období rokov 1998 až 2011. Od februára 2011 pôsobí v Činohre Slovenského národného divadla (SND).Herca známeho aj pod prezývkou "Tuli" mohlo publikum vidieť v divadelných inscenáciách a muzikáloch Vlasy, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Evanjelium o Márii, Don Quijote podľa Sancha, Archa Templárov, Na skle maľované, Štvrtý do partie a v mnohých ďalších. Na scéne SND v súčasnosti účinkuje napríklad v tituloch Fanny a Alexander, Nevesta hôľ, Rivers of Babylon alebo Skrotenie zlej ženy.Ivan Vojtek patrí medzi obsadzovaných televíznych hercov. Svoj talent predviedol v desiatkach televíznych filmov, rozprávok a inscenácií. Okrem iných hral v snímkach Princezná a mesiac (1983), Loktibrada (1984), Rozprávanie kvetu kamélie (1985), Dlhý, Široký, Bystrozraký, 1994), O popletenej víle (1990), Tanec lásky a smrti (1993), Hon na čarodejnice (1994), Jozef Mak (1996) či Smrť ministra (2009). V 90. rokoch minulého storočia často účinkoval v humoristických programoch, silvestrovských šou a reláciách o varení.Otec dvoch dcér je vášnivým rybárom, zručným kuchárom a milovníkom prírody. Ivan Vojtek rád relaxuje prácou v záhradke.Zdroje: http://www.snd.sk/?detail-1&meno=vojtek-ivan, https://www.csfd.cz/tvurce/13056-ivan-vojtek/