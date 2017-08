Herec Csongor Kassai vystupuje aj ako pohybovo nadaný tanečník

Na snímke herec Csongor Kassai Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kráľovský Chlmec/Bratislava 24. augusta (TASR) - Filmový a divadelný herec Csongor Kassai je známy napríklad z filmov Krajinka, alebo Musíme si pomáhat, ale predstavil sa aj ako performer a účinkoval vo viacerých projektoch pohybového divadla či súčasného tanca. Všestranný herec bude mať vo štvrtok 24. augusta 45 rokov.Csongor Kassai sa narodil 24. augusta 1972 v Kráľovskom Chlmci, ale detstvo prežil v Malom Kamenci. Už na strednej škole sa ukázalo, že iné povolanie ako herecké nemá pre neho zmysel. Hneď po maturite nastúpil do košického divadla Thália. Po troch divadelných sezónach ho prijali na Vysokú školu múzických umení (VŠMU) v Bratislave.Herec, ktorý sa netají vzťahom k tancu, v súčasnosti hosťuje na viacerých bratislavských divadelných scénach, napríklad v Slovenskom národnom divadle (SND), v Divadle Nová scéna, GUnaGU, Štúdiu L+S.Počas pôsobenia v hereckom súbor Radošinského naivného divadla (RND) v Bratislave si zahral v predstaveniach Jááánošííík (po tridsiatich rokoch), Generál, Hra o láske, Desatoro, Stvorenie sveta, Návod na použitie, Konečná stanica a ďalších.V Českej republike hral v predstavení s názvom Bouře pražského divadelného súboru Skutr. V pražskom Divadle Hybernia v muzikáli Quasimodo stvárnil hlavnú postavu. Hral aj v muzikáloch Producenti, Traja Mušketieri alebo Obchod na korze uvedených v Divadle Nová scéna.Mnohé pekné roly sa mu ušli vo filme. Vo vojnovej dráme Musíme si pomáhat (2000) zahral mladého židovského utečenca, ktorého ukryla známa rodina a on jej napokon tiež pomohol. Režisér Juraj Nvota ho obsadil do svojich dvoch celovečerných filmov Kruté radosti (2002) a Muzika (2007). Kassai hral i Lucifera v rozprávke Romana Vávru Čert ví proč (2003), kde ho predaboval Oldřich Kaiser. Účinkoval vo filme Konečná stanica (2004), nakrútenom na motívy komédie Stanislava Štepku z RND aj v snímke Slnečný štát alebo hrdinovia robotníckej triedy (2005). Predstavil sa tiež v rozprávke Sedmero krkavců (2015) a v snímke Učiteľka (2016). Stvárnil postavy v televíznych seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Profesionáli (2008), Panelák (2008).Csongor Kassai sa objavil aj v produkcii alternatívneho divadla elledanse Canto Hondo, ktoré bolo organickým spojením tanca, živej hudby a hovoreného slova. Účinkoval tiež v predstavení Orfeus súboru Les Ballets Bubeníček spájajúcom významných umelcov rôznych žánrov a krajín.