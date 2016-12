Herec Dick Van Dyke by sa chcel dožiť sto rokov

Dick Van Dyke

Deväťdesiatjedenročnému hercovi podľa jeho slov chýbajú rovesníci, s ktorými by sa mohol stretávať a diskutovať.BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Americký herec, komik, spisovateľ a producent Dick Van Dyke by sa chcel dožiť sto rokov. Deväťdesiatjedenročný rodák z West Plains v Missouri to prezradil v rozhovore pre britský The Observer.," vyhlásil Van Dyke, ktorý by chcel mať vo svojom okolí viac rovesníkov. "," dodal.Herec sa v roku 2012 oženil s Arlene Silver, s ktorou podľa vlastných slov vedie spokojný život. "Moja žena je o polovicu mladšia ako ja. Navzájom sa od seba učíme. Je speváčka a tanečnica, vystupujeme spolu a máme to radi," vyjadril sa komik, ktorý má z prvého manželstva s Margerie Willett štyri deti.je známy zo seriálov The Dick Van Dyke Show (1961 - 1966), za výkon v ktorom získal tri ceny Primetime Emmy, či Diagnóza: Vražda (1993 - 2001) a desiatok snímok ako Mary Poppins (1964), Chitty Chitty Bang Bang (1968), Noc v múzeu (2006) a Noc v múzeu: Tajomstvo hrobky (2014).Herec, ktorého dva razy nominovali na Zlatý glóbus, má od roku 1993 hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy a získal tiež cenu za celoživotné dielo americkej hereckej asociácie Screen Actors Guild (SAG).Informácie pochádzajú z webstránky www.femalefirst.co.uk a archívu agentúry SITA.