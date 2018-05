Herec Kevin Bacon sa s bratom vydáva na koncertné turné po USA

Herec Kevin Bacon, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 31. marca (TASR) - Americký herec Kevin Bacon, známy napríklad z filmov ako Apollo 13, Divoká rieka, Spáči alebo Muž bez tieňa, zamení v nasledujúcich mesiacoch nakrúcanie za koncertné scény.Už v piatok totiž spoločne s bratom Michaelom začne v Rocky Mount v americkom štáte Virgínia koncertné turné. Dvojica predstaví až do 11. augusta nový album The Bacon Brothers naživo v mnohých regiónoch Spojených štátov.Bratská dvojica, ktorá muzicíruje viac ako 20 rokov, nahrala od roku 1997 osem albumov folkrockových songov.Kevina Bacona čaká krátko po skončení turné nakrúcanie seriálu City on a Hill, ktorého producentmi sú jeho hereckí kolegovia Ben Affleck a Matt Damon a ktorého televízna premiéra je naplánovaná na budúci rok.