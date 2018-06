Herec V. Postránecký bojuje so zákerným ochorením, nevzdáva sa

Český režisér a herec Václav Postránecký, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Praha 2. júna (TASR) - Populárny český herec Václav Postránecký (74) bojuje so zákerným ochorením, ktoré zmenilo jeho život a o ktorom sa rozhodol informovať i širokú verejnosť.napísal umelec vo vyhlásení, ktoré zverejnil v piatok v internetovom vydaní denník Blesk.Herec, ktorého preslávila okrem iného česká filmová komédia storočia S tebou mě baví svět, sa pred mesiacom podrobil podľa rovnakého periodika operácii brucha. Na čas ho zaskočili v inscenáciách kolegovia z pražského Národného divadla, v Audiencii Václava Havla Alois Švehlík, v Čechovových Troch sestrách František Němec a v Klicperovej Mlynárovej opičke Jiří Štěpnička. Postránecký však evidentne nechce vypadnúť z bežného kolobehu života a vrátil sa do práce, len čo mu to zdravotný stav dovolil.