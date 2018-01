Herečka a speváčka Jane Birkin vystúpi v Bratislave

Na archívnej snímke britská herečka a speváčka Jane Birkin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. januára (TASR) - Herečka a speváčka Jane Birkin, známa aj vďaka sexi hitu zo 70. rokovmieri do Bratislavy. Vystúpi v rámci festivalu City Sounds po boku slovenského orchestra Cappelly Istropolitany. Birkin predstaví piesne svojho speváckeho kolegu a životného partnera Serga Gainsbourga 15. apríla vo Veľkej sále Istropolisu.Turné na podporu minuloročného albumu Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique je podľa francúzsko-anglickej šansonierky poctou jej dlhoročnému partnerovi, skladateľovi, hudobníkovi a režisérovi Sergovi Gainsbourgovi, ktorý patrí k najvýraznejším francúzskym umelcom 20. storočia.priblížila speváčka hudobníkov vzťah ku klasickej tvorbe, ktorý je možno badať na zmienenom albume z roku 1968. Zároveň tiež približuje motiváciu pre vznik nového albumu Le Symphonique, ktorý Gainsbourgove skladby predstavuje v nových symfonických aranžmánoch. Birkin na ňom spojila svoje sily s japonským klaviristom, skladateľom a aranžérom Nobuyuki Nakajimom, producentsky sa na ňom podieľal Gainsbourgov dlhoročný producent Philippe Lerichomme. Výsledkom je prepojenie nadčasových, sugestívnych skladieb s majestátnym zvukom Montrealského symfonického orchestra.V rámci slovenského koncertu však speváčka vystúpi po boku rozšírenej zostavy slovenského orchestra Cappella Istropolitana, pod vedením dirigenta Daniela Simandla. Pôvodne komorný orchester 15 členov pôsobí na domácej i zahraničnej scéne od roku 1983. Na základe svojich vysokých kvalít bol v roku 1991, pod vedením Roberta Marečka, menovaný Magistrátom mesta za Komorný orchester hlavného mesta Bratislava.Jane Birkin (1946) odštartovala svoju kariéru v roku 1965 v komediálnom filme The Knack... and How to Get It. O rok neskôr sa objavila v svetoznámej snímke Zväčšenina talianskeho režiséra M. Antonioniho. V roku 1968 spoznala počas nakrúcania filmu Slogan herca, speváka a textára S. Gainsbourga, pre ktorého sa stala múzou, dlhoročnou priateľkou i spolupracovníčkou. V 70. rokoch sa stala sex-symbolom obdobia a spolu s Gainsbourgom tvorila ikonický pár, médiami často označovaný ako najkreatívnejší a štýlový. Ich vzťah trval 13 rokov, pričom ich dcéra Charlotte Gainsbourg je tiež herečka a speváčka. Po hudobníkovej smrti v roku 1991 sa Birkin stala zanietenou propagátorkou jeho umeleckého dedičstva a odkazu.TASR informoval za organizátorov koncertu Matej Šálek.