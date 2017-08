Herečka Alicia Vikander by chcela rodinu, manželstvo pre ňu nemá význam

Ženatý so štvrtou manželkou

BRATISLAVA 3. augusta (WebNoviny.sk) - Švédska herečka Alicia Vikander by si rada založila rodinu. Dvadsaťosemročná rodáčka z Göteborgu to prezradila v rozhovore pre magazín Elle."Ešte nemám deti a veľmi sa tomu čudujem. Vždy som chcela mať deti. Zatiaľ som nebola tehotná a dúfam, že raz budem mať rodinu. Je to o očakávaní a viem, že by to mal byť najúžasnejší zážitok môjho života. Zo dňa na deň sa to stane realitou. Začne sa tak nová kapitola vášho života," uviedla.Herečka tiež nedávno pre britskú verziu magazínu Vogue vyhlásila, že manželstvo pre ňu nemá veľký význam."Moji rodičia sa rozviedli, keď som mala tri mesiace a môj otec je teraz šťastne ženatý so štvrtou manželkou. Takže manželstvo pre mňa nemá až taký veľký význam. Slovo rodina pre mňa znamená všetko, to je skutočné spojenie. A myslím, že je lepšie nájsť si vlastné romantické predstavy, z ktorých vzniknú krásne spomienky," povedala.Alicia Amanda Vikander je držiteľkou Oscara za vedľajšiu úlohu v životopisnej snímke Dánske dievča (2015). Za výkon v tejto dráme ako aj za mysteriózne sci-fi Ex Machina (2014) ju tiež nominovali na Zlatý Glóbus či britskú filmovú cenu BAFTA, o ktorú sa v roku 2013 uchádzala aj v špeciálnej kategórii Rising Star.Na konte má tiež švédsku filmovú cenu Guldbagge, v roku 2011 bola jednou z mladých hereckých talentov (Shooting Stars) na medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne a americký magazín Forbes ju vlani zaradil do zoznamu najsľubnejších mladých Európanov.Zahrala si aj vo filmoch Korunovačné klenoty (2011), Kráľovská aféra (2012), Anna Karenina (2012), The Fifth Estate (2013), Siedmy syn (2014), Dokonalý šéf (2015), Krycie meno U.N.C.L.E. (2015) či Jason Bourne (2016). Informácie pochádzajú z webstránky www.femalefirst.co.uk a archívu agentúry SITA.