Herečka chce bojkotovať oscarový galavečer na protest proti Trumpovi

Oscar, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 26. januára (TASR) - Iránska herečka Taráne Alídústíová, ktorá hrá hlavnú rolu vo filme The Salesman (Klient), uchádzajúcom sa tento rok o prestížnu cenu Oscar v kategórii najlepší cudzojazyčný film, odmieta odcestovať do Hollywoodu na slávnostné udeľovanie cien americkej filmovej akadémie.Rozhodla sa tak na znak protestu proti plánom nového prezidenta USA Donalda Trumpa ohľadom imigrácie.Dokument, ktorého obsah zverejnili v stredu americké médiá a ktorý by Trump mal podpísať ešte tento týždeň, okrem iného zahŕňa aj pozastavenie vydávania amerických víz občanom Iraku, Iránu, Jemenu, Líbye, Somálska, Sudánu a Sýrie, teda prevažne moslimských krajín, a to na minimálne 30 dní.Iránska herečka zámer zakázať udeľovanie víz Iráncom označila za rasistický.Vo svojom mikroblogu na sieti Twitter Taráne Alídústíová uviedla, že zatiaľ síce nevie, či sa Trumpom presadzované opatrenie bude týkať aj účastníkov kultúrnych podujatí, ale ona sa na slávnostnom odovzdávaní Oscarov nezúčastní.Ostro sledovaná slávnosť sa uskutoční 26. februára. Prestížne ceny Oscar sa budú udeľovať v 24 kategóriách.Film The Salesman (Klient), ktorý nakrútil iránsky režisér Ašghar Farhadí, je nominovaný v kategórii najlepší cudzojazyčný film. Farhadí získal Oscara aj v roku 2012 za svoj film A Separation (Odlúčenie Nadera a Simin).