Herečka Mária Kráľovičová sa dožíva významného jubilea

BRATISLAVA 1. júna (WebNoviny.sk) – Významné osobné i pracovné jubileá herečky Márie Kráľovičovej oslávi špeciálna výstava Čary a stretnutia. Divadelný ústav ju v spolupráci so Slovenským národným divadlom pripravil vo foyer nového sídla národného divadla na Pribinovej ulici v Bratislave.Výstavu slávnostne otvoria vo štvrtok 1. júna o 17:00, agentúru SITA o tom informovali organizátori výstavy.„Mária Kráľovičová oslávi v roku 2017 hneď dve jubileá. Jedno osobné a jedno pracovné. V neuveriteľnej kondícii a aktivite oslávi 7. júna 90 rokov a súčasne 70 rokov pôsobenia v Slovenskom národnom divadle,“ pripomenul v tlačovej správe PR manažér Divadelného ústavu Dušan Poliščák.Holdom umeniu jubilantky a stretnutím generácií bude v deň jej narodením, v stredu 7. júna o 20:00 v novej budove SND galavečer pod názvom Vivat Marína, doplnila tlačová tajomníčka národného divadla Izabela Pažítková.Výstava Čary a stretnutia je venovaná predovšetkým hereckej ceste Márie Kráľovičovej. Mapuje všetky dôležité umelecké míľniky a rázcestia, na ktorých sa ocitla.Sleduje herečku od jej začiatkov v Slovenskom komornom divadle v Martine cez stretnutia s kmeňovými režisérmi Činohry SND, ktorí výrazne zasiahli do jej tvorivého profilu, cez zachytenie jej výnimočných divadelných postáv a kreácií po súčasné divadelné aktivity nielen na pôde Slovenského národného divadla. V menšej miere zachytáva aj pôsobenie herečky v rozhlase, vo filme a v televízii.Výstava prináša tiež pohľad do súkromia Márie Kráľovičovej, na ľudí a miesta, ktoré má rada a na ktoré rada spomína. Záujemcovia o výstavu, či o účasť na galavečere môžu nájsť viac informácií na webe Slovenského národného divadla http://www.snd.sk.* (7. júna 1927, Čáry, okr. Senica) vstúpila na dosky SND pred vyše 70 rokmi, pripomína SND. Dva týždne po skončení 2. svetovej vojny sa v historickej budove SND konal konkurz.Mladá dievčina z Čárov očarila Andreja Bagara a začala svoju profesionálnu kariéru. Z tých vyše siedmich desaťročí len dva roky krátko na začiatku pôsobila v divadle v Martine.„Patrí do ‚slnečnej generácie hercov‘. Bola Oféliou, Júliou, svätou Janou, stvárnila Čechovove hrdinky i Marylin Monroe, dievča z dediny na Záhorí bolo na javisku kráľovnou, intelektuálkou, ale aj ženou z fabriky. Osudom sa jej stala Sládkovičova Marína, ale aj Manon - anjel i diabol. Skvelá herečka a recitátorka hovorí, že prežila šťastný život tak, ako si ho vysnívala,“ napísalo národné divadlo k jubileu herečky.Marína Kráľovičová stále hrá. Nedávno napríklad v hre Oscarom oceneného Ronalda Harwooda Kvarteto - o bohatstve sveta ľudí, ktorí možno majú produktívny vek za sebou, ale túžba žiť a vôľa niečo urobiť im nechýba, uviedlo ďalej SND a dodalo, že priaznivci Kráľovičovej umenia ju v aktuálnej sezóne môžu vidieť aj v hre Ivana Stodolu Bačova žena alebo v pôvodnej hre Valerie Schulczovej a Romana Olekšáka Leni.