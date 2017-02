Herečka Zuzana Tlučková jubiluje. Zuza, nerob paniku

Na screenshote zo seriálu Susedia Zuzana Tlučková alias Zuza Stromokocúrová. Foto: screenshot/YouTube Foto: screenshot/YouTube

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice/Bratislava 9. februára (TASR) – Slovenská divadelná, televízna a dabingová herečka Zuzana Tlučková sa dnes dožíva 55 rokov.Verejnosti je známa z divadelného javiska Novej scény v Bratislave, pôsobila aj v bratislavskom Štúdiu L+S. Jej televíznu filmografiu tvoria napríklad snímky Tanec nad plačom (1989), Tak sa na mňa prilepila (1989) alebo Puto najsilnejšie (1990). Jednu z hlavných úloh stvárnila v úspešnom komediálnom seriáli Susedia (2006), zahrala si aj v populárnom Paneláku (2008).Zuzana Tlučková sa narodila 9. februára 1962 v Košiciach. Odmalička účinkovala v televíznych reláciách pre deti a mládež, medzi inými v pesničkovom programe Zlatá brána, ktorý sa vysielal v 70. - 80. rokoch 20. storočia na slovenskom okruhu Československej televízie. Po gymnaziálnych štúdiách v rodisku ju prijali na Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.Hereckú kariéru začala v roku 1985 pôsobením na Novej scéne v Bratislave, kde účinkovala do roku 1990. Potom sa stala herečkou v slobodnom povolaní. Spolupracovala so Štúdiom L+S a tiež so Slovenským rozhlasom.Na televíznych obrazovkách sa Zuzana Tlučková objavila v mnohých filmoch a seriáloch. Po boku Štefana Kvietika a Božidary Turzonovovej si zahrala v komédii Kamenný chodníček (1985), účinkovala napríklad aj v drámach Vytriezvenie (1987) a Dobrodinec (1991), v rodinnej snímke Najdúch (1992) alebo v rozprávke O hlúpej žene (1996).V roku 2006 sa herečka predviedla v divácky obľúbenom seriáli Susedia. Stvárnila pani Stromokocúrovú, manželku horára Františka v podaní Petra Marcina, ktorý svojej žene často adresoval obľúbenú frázu. Sitkom plný humorných situácií založených na nedorozumeniach a náhodách patril k najsledovanejším pôvodným slovenským seriálom vyrobeným po roku 1989., priznala Zuzana Tlučková, ktorá sa predstavila aj v seriáloch Priateľky (2008), Kutyil s.r.o. (2008) alebo Zoo (2016). Jej hlas je dobre známy z dabingu. V roku 1994 získala ocenenie Žena roka za nadabovanie hlavnej postavy v mexickej telenovele Jednoducho Mária (1989) pre Slovenskú televíziu.