Herečku Zsa Zsa Gaborovú pochovajú v Budapešti

Na archívnej snímke zo 14. júla 1955 hollywoodská herečka maďarského pôvodu Zsa Zsa Gaborová prichádza na londýnske letisko z Paríža. Gaborová, známa početnými manželstvami s prominentnými mužmi, zomrela v nedeľu 18. decembra 2016 vo svojom sídle v kalifornskom Los Angeles vo veku 99 rokov. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

New York 29. decembra (TASR) - Hollywoodska herečka maďarského pôvodu Zsa Zsa Gaborová bude po pohrebe v Los Angeles pochovaná na cintoríne v Budapešti. V stredu to oznámil vdovec po herečke, nemecký princ Frédéric von Anhalt.Gaborová zomrela 18. decembra na srdcový infarkt vo veku 99 rokov vo svojej vile vo štvrti Bel Air v kalifornskom Los Angeles.Herečka chcela odcestovať do rodnej Budapešti a vidieť ju ešte aspoň raz, kým zomrie, uviedol jej manžel (73).Dodal, že boli s manželkou dlho v kontakte s jej vzdialenými príbuznými v Maďarsku, kde je pochovaný Gaborovej židovský otec.Gaborová si s pomocou manžela dokonca už vybavila pas a debatovala s ním o lete do Európy, ktorý by si vyžadoval osobitnú asistenciu, pretože herečka bola od autonehody z roku 2002 pripútaná na invalidný vozík a v roku 2011 jej amputovali pravú nohu.Avšak Gaborovej jediná dcéra, z herečkinho druhého manželstva s hotelovým magnátom Conradom Hiltonom, bola proti ceste do Maďarska, lebo sa obávala, že matka sa do Spojených štátov nevráti.povedal princ.Filmová herečka - známa tým, že hrala samu seba a viedla búrlivý súkromný život - zomrela bez bolestí doma vo vile v Bel Air.Princ Frédéric von Anhalt informoval, že pohreb sa bude konať v piatok 30. decembra v Beverly Hills v Los Angeles. Prežila 90 percent svojich priateľov a na pohreb ich nepríde veľa, pretože na Vianoce odcestovali mimo Kaliforniu, dodal vdovec.Týka sa to aj herečkinej najbližšej žijúcej priateľky, kanadskej herečky Ruty Lee, a jej lekára, ktorý je na lyžovačke v štáte Colorado." povedal manžel.