Hermes Komunikátor roka 2017: Ako komunikujú inštitúcie so zákazníkom na Slovensku

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum je realizovaný prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK v období od januára 2017 do septembra 2017 na vzorke minimálne 9 000 respondentov. O umiestení súťažných subjektov rozhodne spontánna znalosť ich komunikácie spriemerovaná s podporenou znalosťou. „Prieskum znalosti marketingovej komunikácie, znalosti značiek a ich reklám realizujeme pre niektoré segmenty už viac ako desať rokov. Za viac ako dekádu sme neraz mali možnosť sledovať, ako jednotlivé komunikačné kampane zafungovali a teda, ako silnú priamu odozvu mali v znalosti u bežnej populácie. Nie vždy niektoré naplnili očakávania autorov a naopak niektoré mali výsledky nad pôvodné očakávania. Ako to bude tento rok, vyhodnotíme už o niekoľko týždňov.“ – uviedol Mgr. Josef Fišer, obchodný a marketingový riaditeľ MEDIAN SK.Novinkou tohto ročníka je kategória Automobily, v ktorej spoznáme najlepšie komunikujúcich z oblasti automobilového priemyslu. O víťazoch v kategóriách: Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce, Automobily bude rozhodovať aj verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania na web stránke www.cenyhermes.sk . „Hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 15. septembra do 15. októbra 2017,“ doplnila Mgr. Tina Gvušč, projektová manažérka usporadúvacej agentúry 2lovebrands, s.r.o. Aktuálne informácie o projekte nájdete na web stránke www.cenyhermes.sk . Priebeh súťaže môžete sledovať aj na Facebook fanpage Hermes Komunikátor roka Ocenenie Cena agentúry 2017 bude udeľované za prihlásené projekty v kategóriách: Krízová komunikácia, Starostlivosť o klienta, Najlepší interiér predajného priestoru, Najefektívnejšie využitie nových médií, Inovatívny marketingový prístup, Externá komunikácia. Do uvedených kategórií môže svoj projekt prihlásiť akákoľvek inštitúcia, nie len inštitúcie z nominovaných kategórií spomenutých vyššie. Prihlásený môže byť každý projekt, ktorého komunikačné aktivity prebiehali najneskôr do októbra 2017. Prihlásiť projekt je možnéSlávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Hermes Komunikátor roka 2017 o najlepšie komunikujúcich inštitúciách so zákazníkom sa uskutočnív Bratislave.

***

O PROJEKTE

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie pre najlepšie komunikujúcu inštitúciu v Slovenskej republike so zákazníkom. Viac info na www.cenyhermes.sk. Odbornými garantmi projektu sú Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD., vedúci Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ing. Jindřich Bardon, analytik výskumu sr., Slovenský rozhlas RTVS a Mgr. Josef Fišer, obchodný a marketingový riaditeľ, MEDIAN SK, s.r.o.