Hernandez prestupuje do West Hamu za 16 miliónov libier

Javier Hernandez Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. júla (TASR) - Mexický futbalista Javier Hernandez prestúpil z Bayeru Leverkusen do West Hamu United. Anglický klub zaplatil nemeckému za jeho služby šestnásť miliónov libier, útočník podpísal zmluvu na tri roky.Hernandez sa vrátil do najvyššej anglickej súťaže, v rokoch 2010 až 2015 bol kmeňovým hráčom Manchestru United, aj keď v sezóne 2014/2015 hosťoval v Reale Madrid. Následne putoval do Leverkusenu." citovala 29-ročného Mexičana agentúra DPA.West Ham získal druhé meno do útoku po tom, ako kúpil Rakúšana Marka Arnautoviča zo Stoke City. Okrem tejto dvojice angažoval obrancu Pabla Zabaletu na voľný transfer a brankára Joea Harta na sezónne hosťovanie. Obaja prišli z Manchestru City.