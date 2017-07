Hertha Berlín začala s prípravou, Duda s Pekaríkom sa pripoja neskôr

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Berlín 3. júla (TASR) - Futbalisti Herthy BSC Berlín začali v pondelok prípravu na novú sezónu nemeckej Bundesligy. Trénerovi Pálovi Dárdaiovi chýbali viacerí hráči vrátane dvoch slovenských reprezentantov Petra Pekaríka a Ondreja Dudu.Hertha obsadila v predchádzajúcom ročníku šieste miesto a predstaví sa v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA 2017/2018. Vedenie BSC netají ambície zopakovať úspešnú sezónu. Okrem domácej scény chce uspieť aj v pohárovej Európe aj z toho dôvodu, že Berlínčania v priebehu sezóny oslávia 125. výročie založenia klubu. "" uviedol Dárdai pre oficiálny klubový web.Na prvom tréningu absentovali viacerí hráči. Trio Niklas Stark, Mitchell Weiser, Davie Selke dostalo voľno po úspešnom vystúpení na ME hráčov do 21 rokov, kde Nemci vo finále zdolali Španielsko 1:0 a získali titul. Na začiatku prípravy chýbali aj legionári Vedad Ibiševič (Bosna a Hercegovina), Vladimir Darida (Česko), Genki Haraguči (Japonsko), Rune Jarstein (Nórsko), ako aj Slováci Pekarík s Dudom. Všetci by sa mali po dovolenkách pripojiť k tímu vo štvrtok 6. júla.Po tréningových jednotkách v domácich podmienkach čaká na Berlínčanov týždenné sústredenie v stredisku Bad Saarow (7. - 14. júla). Prvým súperom v príprave bude regionálny tím FC Oranienburger. Bundesligovú sezónu 2017/2018 odštartuje Hertha 19. augusta domácim súbojom proti nováčikovi VfB Stuttgart.