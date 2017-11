Hertha s kapitánom Pekaríkom a Dudom oživila v EL postupovú nádej

Slovenský hráč Herthy BSC Berlín Peter Pekarík (vzadu). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 3. novembra (TASR) - Futbalisti Herthy Berlín sa dočkali premiérového víťazstva vo vyrovnanej J-skupine Európskej ligy UEFA 2017/2018. Vďaka nemu oživili svoju nádej na postup do play off. K štvrtkovej domácej výhre nad ukrajinským tímom Zorja Luhansk 2:0 ich ako kapitán priviedol slovenský reprezentant Peter Pekarík, ktorý odohral na pravom kraji obrany celé stretnutie. Jeho krajan a spoluhráč Ondrej Duda pobudol na trávniku do 74. minúty.O triumfe bundesligistu rozhodli presné zásahy Davieho Selkeho.citoval portál sport1.de dvojgólového hrdinu zápasu. Tréner Herthy Pál Dardai postavil jedenástku plnú mladíkov, ktorá mala vekový priemer 25 rokov a 54 dní. Základná zostava Herthy bola najmladšia od zápasu s Aue ešte v druhej najvyššej súťaži, ktorý sa hral 3. mája 2013. Proti Luhansku dostali od začiatku šancu 20-roční Jordan Torunarigha, Maximilian Mittelstädt i tínedžer Arne Maier (18 rokov), vekový priemer stlačili dolu aj Duda, Selke a Niklas Stark (všetci 22 rokov).povedal Dárdai pre Sky.Herthe síce stále patrí v skupine so ziskom štyroch bodov posledná štvrtá priečka, ale za vedúcim Östersundsom, ktorý vo štvrtok prehral v Bilbau 0:1, zaostáva iba o tri body. Od druhého Luhanska delia Berlínčanov dva body. Z hľadiska postupových šancí je pre nemecký klub všetko otvorené.dodal Dárdai.