Hertha so Slovákmi ide do Švédska v pozícii favorita

Na snímke Peter Pekarík. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

A-skupina



17.00 FK Astana - Slavia Praha



21.05 Maccabi Tel Aviv - FC Villarreal



1. FC Villarreal 1 1 0 0 3:1 3



2. Slavia Praha 1 1 0 0 1:0 3



3. Maccabi Tel Aviv 1 0 0 1 0:1 0



4. FC Astana 1 0 0 1 1:3 0





tabuľka:



1. Dynamo Kyjev 1 1 0 0 3:1 3



2. Partizan Belehrad 1 0 1 0 1:1 1



Young Boys Bern 1 0 1 0 1:1 1



4. Skenderbeu Korce 1 0 0 1 1:3 0

tabuľka:



1. Sporting Braga 1 1 0 0 2:1 3



2. Istanbul Basaksehir 1 0 1 0 0:0 1



Ludogorec Razgrad 1 0 1 0 0:0 1



4. TSG 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 1:2 0

tabuľka:



1. AC Miláno 1 1 0 0 5:1 3



2. AEK Atény 1 1 0 0 2:1 3



3. HNK Rijeka 1 0 0 1 1:2 0



4. Austria Viedeň 1 0 0 1 1:5 0

tabuľka:



1. Atalanta Bergamo 1 1 0 0 3:0 3



2. Apollon Limassol 1 0 1 0 1:1 1



Olympique Lyon 1 0 1 0 1:1 1



4. FC Everton 1 0 0 1 0:3 0



tabuľka:



1. Steaua Bukurešť 1 1 0 0 3:0 3



2. Hapoel Be'er Ševa 1 1 0 0 2:1 3



3. FC Lugano 1 0 0 1 1:2 0



4. Viktoria Plzeň 1 0 0 1 0:3 0

tabuľka:



1. Arsenal Londýn 1 1 0 0 3:1 3



2. BATE Borisov 1 0 1 0 1:1 1



CZ Belehrad 1 0 1 0 1:1 1



4. 1. FC Kolín 1 0 0 1 1:3 0

tabuľka:



1. Olympique Marseille 1 1 0 0 1:0 3



2. RB Salzburg 1 0 1 0 1:1 1



Vitoria Guimaraes 1 0 1 0 1:1 1



4. Konyaspor 1 0 0 1 0:1 0





tabuľka:



1. OGC Nice 1 1 0 0 5:1 3



2. Lazio Rím 1 1 0 0 3:2 3



3. Vitesse Arnhem 1 0 0 1 2:3 0



4. SV Zulte-Waregem 1 0 0 1 1:5 0





b>tabuľka:



1. Zenit Petrohrad 1 1 0 0 5:0 3



2. Real S. San Sebastian 1 1 0 0 4:0 3



3. Rosenborg Trondheim 1 0 0 1 0:4 0



4. Vardar Skopje 1 0 0 1 0:5 0



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Skupinová fáza Európskej ligy UEFA 2017/2018 pokračuje vo štvrtok zápasmi 2. kola. Český majster Slavia Praha v kádri so Slovákmi Miroslavom Stochom a Jakubom Hromadom nastúpi už od 17.00 SELČ v súboji A-skupiny na pôde FK Astana. Na úvod skupinových bojov "zošívaní" zdolali Maccabi Tel Aviv 1:0. V metropole Kazachstanu im pre zranenie bude chýbať tretí slovenský legionár Dušan Švento.Slaviu čaká ťažký zápas - teplota okolo nuly, štvorhodinový časový posun a umelá tráva, ktorá by viac mala vyhovovať domácim.uviedol pre klubový web kouč Slavie Jaroslav Šilhavý. V neprospech Slavie hovorí štatistika, pražský klub nevyhral v európskom pohári na ihriskách súperov ani raz z uplynulých osemnástich vystúpení. Naopak, pre Astanu je domáca pôda nedobytná bašta, keď v pätnástich "európskych" súbojoch má bilanciu 8 výhier a 7 remíz.Ďalší český zástupca Viktoria Plzeň s trojčlennou slovenskou légiou Matúš Kozáčik, Patrik Hrošovský, Marek Bakoš sa v G-skupine stretne doma s izraelským Hapoelom Be'er Ševa. Tretí český klub Zlín so slovenským obrancom Róbertom Matejovom musel pred štartom v EL vynechať zo svojho názvu meno sponzora FASTAV a tak sa v druhej najprestížnejšej európskej súťaži predstaví ako FC Zlín. Debutoval domácou bezgólovou remízou 0:0 so Šeriffom Tiraspoľ, teraz ho však čaká tvrdší oriešok a výjazd na pôdu favorizovaného Lokomotivu Moskva. V druhom zápase rovnakej skupiny si dánsky majster FC Kodaň, v ktorom pôsobia slovenskí reprezentanti Denis Vavro a Ján Greguš, zmeria sily s Tiraspoľom.V J-skupine Hertha BSC Berlín nastúpi na pôde švédskeho Östersunds FK v pozícii favorita. V drese hostí by sa mohli predstaviť aj dvaja slovenskí legionári obranca Peter Pekarík a stredopoliar Ondrej Duda. Bundesligista v prvom zápase EL remizoval doma s Athleticom Bilbao 0:0, Östersunds pokračoval vo víťaznom ťažení z predkôl a uspel nad Zorjou Luhansk 2:0.Skupinová fáza vyvrcholí záverečným šiestym kolom 7. decembra. Do jarného 16-finále postúpia prvé dva kluby z každej skupiny, tam sa k nim pridá osem tretích zo skupín LM. Finále sa bude hrať 16. mája 2018 v Lyone. Jeho víťaz sa automaticky dostane do skupinovej fázy LM 2018/2019.21.05 Skenderbeu Korce - Young Boys Bern21.05 Partizan Belehrad - Dynamo Kyjev21.05 Ludogorec Razgrad - TSG 1899 Hoffenheim21.05 SC Braga - Istanbul Basaksehir21.05 AEK Atény - Austria Viedeň21.05 AC Miláno - HNK Rijeka21.05 FC Everton - Apollon Limassol21.05 Olympique Lyon - Atalanta Bergamo21.05 Lokomotiv Moskva - FC Zlín21.05 Šeriff Tiraspoľ - FC Kodaň1. FC Kodaň 1 0 1 0 0:0 1FC Zlín 1 0 1 0 0:0 1Lokomotiv Moskva 1 0 1 0 0:0 1Šeriff Tiraspoľ 1 0 1 0 0:0 119.00 Viktoria Plzeň - Hapoel Be'er Ševa19.00 FC Lugano - Steaua Bukurešť19.00 BATE Borisov - Arsenal Londýn19.00 1. FC Kolín - CZ Belehrad19.00 Konyaspor - Vitoria Guimaraes19.00 RB Salzburg - Olympique Marseille19.00 Östersunds FK - Hertha BSC Berlín19.00 Athletic Bilbao - Zorja Luhansk1. Östersunds FK 1 1 0 0 2:0 32. Hertha Berlín 1 0 1 0 0:0 1Athletic Bilbao 1 0 1 0 0:0 14. Zorja Luhansk 1 0 0 1 0:2 019.00 Lazio Rím - SV Zulte-Waregem19.00 OGC Nice - Vitesse Arnhem19.00 Zenit Petrohrad - Real Sociedad San Sebastian19.00 Rosenborg Trondheim - Vardar Skopje